إسرائيل تُحوّل مسار الرحلات الجوية المتوجه إلى مطار بتل أبيب

صرَّحت سلطات مطار بن غوريون في إسرائيل اليوم الخميس، عن تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حتى إشعار آخر.

يأتي قرار السلطات في إسرائيل على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عدة أيام على تل أبيب رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة بحق الفلسطينيين.

وقالت سلطات مطار بن غوريون أن هذا القرار لا يشمل رحلات المغادرة، إذ يُسمح للطائرات الخاصة بالهبوط فيه في حين تم تعليق حركة الملاحة فيه بشكل مؤقت مساء الثلاثاء الفائت، بحسب 24ae.

وأظهرت البيانات الجوية الإسرائيلية أن رحلات طيران كانت متجهة إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، ولكنها أجبرت على العودة من حيث أتت ومنها اضرت إلى تغيير مسارها، تفادياً لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي تنطلق من قطاع غزة.

وذكر موقع “فلايت رادار 24″، “إن طائرات متجهة إلى تل أبيب، قادمة من أثينا وإسطنبول وأوسلو، اضطرت إلى العودة”.

وأوضح مسار الرحلات الجوية أن الطائرات أجرت مناورات في سماء البحر المتوسط قبيل دخول الأجواء الإسرائيلية، ومن بعدها عادت من حيث أتت.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن استهداقها عشرات الأهداف الإسرائيلية بالصواريخ عبر حدود قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وأشارت كتائب القسام عبر موقعها الإلكتروني اطلاق 15 صاروخ على مدينة ديمونا جنوب إسرائيل التي يقع في محيطها المفاعل النووي الإسرائيلي الرئيسي وفقاً للمصادر.

وأكدت “الكتائب” أنها استهدفت مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل بـ 50 صاروخ، بالإضافة إلى استهدافها برشقة صاروخية منصة الغاز الإسرائيلية قبالة سواحل غزة.

وفي السياق، أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ( كتائب القسام ) إطلاقها لحوالي 230 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة كرد على الانتهاكات الإسرائيلية.

و أوضحت مقاومة فلسطين في بيان لها أن صواريخها الـ 230 استهدفت عدة مناطق و بلدات و نقاط عسكرية و حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي .

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استهدافها المباشر لمطار بن غوريون الإسرائيلي، إضافة إلى حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان مما أدى لاشتعاله.

واستهدفت أيضاً منطقة بئر السبع بحالي 100 صاروخ، و مدينة ” تل أبيب ” كان لها نصيب من الرشقات الصاروخية ، معلقةً ” إن عدتم عدنا ”.

وبيَّنت القسام إلى أن عدد القتلى في صفوف الاحتلال و المستوطنين وصل إلى 5 قتلى، إضافة إلى وقوع إصابات كثيرة ، و خسائر مادية كبيرة.

هذا و كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره عن أنه استهدف ناشطيْن من حركة المقاومة الإسلامية أثناء محاولتهما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

و كانت الحكومة الإسرائيلية قد صرحت عن إرسالها 80 طائرة لقصف غزة، و نشرها مشاة ومدرعات دعما للدبابات المنتشرة بالفعل على الحد.

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