تشييع مهيب من الثوار لجثمان الشهيد عثمان بام امدرمان احد شهداء ذكرى فض الاعتصام

تشييع مهيب مت الآلاف من الثوار والثائرات مساء اليوم بمقابر البكري الشهيد عثمان احمد بدر الدين الذي قتل مساء الأمس عقب إفطار أسر الشهداء بمحيط القيادة العامة.

وسيرت لجان مقاومة امدرمان موكب تشييع مهيب انطلاقا من صينية الزعيم الازهري بينما استجاب المئات لدعوة تنسيقية لجان مقاومة كرري التي انطلق موكبها من تقاطع المهداوي.

وترحم المشيعون على الشهيد، ونادوا بالقصاص لكل الشهداء وتوقيف القوة المسؤولة عن الحادث وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

ورفع المشيعون عدة مطالب منها المطالبة بتقديم الجناة لمحاكمات عادلة، وحل لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة.

النائب العام

وفي ذات السياف أكد مولانا تاج السر الحبر النائب العام أن النيابة العامة دونت بلاغين تحت المادة 130 القتل العمد والمادة 186 الجرائم ضد الإنسانية والمادة 5/6 الإرهاب

وخلافها من مواد القانون في قضية مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع في ذكرى إحياء فض الاعتصام. كما تم فتح بلاغين تحت الأرقام 6889 و8990 لدى نيابة الخرطوم شمال

وأشار في بيان صحافي له اليوم إلى أن إجراءات التحريات والتحقيق يتولاها حوالي 10 من وكلاء النيابة كل في تخصصه في جوانب الطب العدلي ومتابعة وإجراءات التشريح وما يتعلق بتقرير الطب العدلي، كما أن هناك آخرين يتولون إجراءات التحقيق مع الشهود ومسائل أخرى تتعلق بمسرح الحادث وخلافه

وأوضح أنه في حال فتح أي دعوة جنائية تسير الإجراءات وفقا للقانون، مشيرا إلى اجتماع مع السيد رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى لمتابعة ما اتخذ من إجراءات.

وأبان النائب العام أن نتيجة إجراءات التشريح والطب العدلي تشير إلى أن سبب الوفاة للشهيد عثمان هو الإصابة بطلق ناري ترتب عليه تهتك الرئة والقلب، أما الشهيد مدثر مختار أصيب بطلق ناري أصاب الكبد والقلب، مبينا أن إحدى الإصابات طلق ناري من الخلف.

مؤكدا أن النيابة تباشر الإجراءات على مدار الساعة حيث تم استلام تقرير التشريح وبعد إكمال الإجراءات سوف يتم تسليم المتوفين لأسرهم.