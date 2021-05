السعودية تطلق سراح بن لادن أخ الزعيم السابق لتنظيم القاعدة

نقلت وكالات أنباء، اليوم الخميس، عن إفراج السلطات السعودية عن أخ زعيم تنظيم القاعدة السابق، رجل الأعمال الملياردير بكر بن لادن.

ويأتي الإفراج عن بن لادن بعد اعتقاله أكثر من ثلاث سنوات ضمن حملة التطهير ضد الفساد التي قادتها السعودية، الأمر الذ أفضى إلى قلب إمبراطورية بن لادن التجارية الشاسعة.

وبحسب مصادر مقربة من عائلة بكر بن لادن فقد عاد الرئيس السابق لمجموعة بن لادن، أكبر شركة إنشاءات في السعودية، إلى عائلته في مدينة جدة بعد إطلاق سراحه من مكان احتجازه المجهول.

وقالت المصادر ان إطلاق السراح غير معلوم إن كان مؤقتا، بسبب الإبقاء على تقييد تحركاته قائلين: “تم إطلاق سراحه وطلب منه البقاء في المنزل”، وأردفت المصادر:” ولكن سمح للناس بزيارته”.

الجدير بالذكر أن السلطات السعودية صادرت عدد من الأصول والممتلكات العائدة لبكر بن لادن، من ضمنها فيلات وطائرات خاصة ومجموعة سيارات فارهة، كما منعت أفراد عائلته من السفر إلى خارج البلاد.

كما أن بكر جرى إطلاق سراحه بشكل مؤقت لمرة واحدة في يناير 2019، للسماح له بحضور جنازة أحد أفراد الأسرة.

واللافت في قضية اعتقال بكر بن لادن أنه لم يخضع أبدا للمحاكمة طوال فترة احتجازه، ولم يُعلن عن التهم الموجهة إليه من قبل السلطات السعودية إلى الآن.

يملك رجل الأعمال السعودي حصص كبيرة من الاستثمارات في مجالات نفطية وتنموية في السعودية، بيد أن الحملة ضد الفساد التي قادها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أدت إلى تراجع ثروته المقدرة بالمليارات.

وكان قد احتجز بن لادن مع عدد من نخبة رجال الأعمال السعوديين في فندق ريلتز كارلتون عام 2017، وبقي محتجزاً بالتزامن مع خروج معظمهم إثر تسويات مالية مع الحكومة السعودية.

وفي سياق آخر، أطلقت السلطات السعودية حملة جديدة باسم الـ”ميني ريتز” لمكافحة الفساد”، التي جرى ضمنها توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وأفاد وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” أن الحملة يطلق عليها اسم “ميني ريتز”، وضبطت طالبي رشوة “متلبسين” في سلسلة مداهمات، وعثرت على مبالغ نقدية مخبأة في عليات أو خزنات تحت الأرض وحتى في مسجد.

وأشارت الوكالة أنه”لقيت حملة مكافحة الفساد التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية، الثناء من السعوديين وخصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد”

