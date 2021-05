من ضمنهم ماجد المهندس.. نجوم حفلات العيد فى السعودية

سيحيى المطرب ماجد المهندس، اليوم الخميس، حفل أول يوم عيد الفطر المبارك كما و سيقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية المتنوعة منها، تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا.

هذا ويحيى المطرب راشد الماجد حفلا غنائيا أون لاين أيضا، ثاني يوم العيد، الموافق يوم الجمعة 14 مايو ، ضمن حفلات عيد الفطر، ومن المقرر أن يقدم عدد من أغانى منها “وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل، ماجانى النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيرى تلون، اسقنى حب، قم قم” وغيرها.

كما و يحيي النجم محمد عبده حفلا أون لاين أيضا ثالث أيام عيد الفطر الموافق السبت الموافق ١٥ مايو، ومن المقرر أن يقدم عبده أهم أغنياته التى يعشقها جمهوره “الأماكن” و”مذهلة” و”رماد المصابيح” و”القرار” و”ضى عينى” و”يا دارنا” و”شبه الريح” و”بنت النور”، وغيرها.

وفي وقت، حلا الفنانان راشد الماجد، وماجد المهندس ضيفين على وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله، ضمن لقاءات “ضيف بدر”، التي ينظمها الوزير السعودي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام

وشارك المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الجمهور بث حي يظهر فيها النجمان راشد الماجد، و ماجد المهندس، عقب مشاركتهم فى تحدى أغنية “محسود” الذى أطلقه الهضبة عمرو دياب قبل أيام وشارك فيه عشرات النجوم والفنانين.

ومن جانبة، شارك الهضبة عمرو دياب مقطع الفيديو الذي نشره ال الشيخ، كتب قائلاً “اوباااا !بعد نجوم العرب راشد وماجدـ، الأغنية ما بقتش بتاعتي، شكرا ابو ناصر”، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

وفي وقت سابق، عرض المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لصديقة الهضبة عمرو دياب اغنية جديدة لألبومة الجديد، حيث غرد للهوية قائلا:”حبيبي الألبوم اتقفل ولا لسه.. في حاجه جديدة عملتها النهاردة سميتها محسود … ياريت تسمعها ورأيك يا كبير”.

في الوقت نفسه رد عليه عمرو دياب، قائلًا: “أنا بتفائل دايمًا بالأغاني اللي بتبعتها في الآخر، ويالا بينا أنا جاهز عالتنفيذ“،وفقا لموقع اليوم السابع.

