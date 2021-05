أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اول أيام عيد الفطر

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي استقرار نسبيا حسب تداولات صباح اليوم الخميس 13 مايو 2021، الذي يوافق اول أيام عيد الفطر المبارك.

هذا وقد استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بحسب حديث متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” عند 410 جنيهاً وهو نفس سعر التداول أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء.

العملة سعر الصرف دولار امريكي 410 جنيه ريال سعودي 108 جنيه درهم اماراتي 109 جنيه سعر الدولار الرسمي 406 جنيه اليورو 495 جنيه الجنيه الاسترليني 565 جنيه ريال قطري 107 جنيه الجنيه المصري 26 جنيه أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس

وفي المقابل هناك ارتفاع في سعر صرف العملة الخضراء في البنوك، حيث رفع بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار إلى 406.3547 جنيهاً.

ليرتفع بذلك سعر صرف الدولار في بنك الخرطوم إلى 406.50 جنيهاً، بينما وصل سعر الصرف ببنك أمدرمان إلى 408 جنيهاً.

في حين وصل سعر صرف الدولار ببنك فيصل إلى 409.1990 جنيهاً وهو أعلى سعر في البنوك.

وفي سياق متصل، أعلن بنك السودان المركزيعن عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي لتكون اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م وحتى الأحد 16 مايو 2021م، على أن يزاول العاملون أعمالهم صبيحة يوم الأثنين الموافق 17 مايو 2021م، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية.

ودعا بنك السودان في منشور يوم الاثنين، مديري عموم المصارف إلى المتابعة مع المعنيين بمصارفهم للتأكد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود الكافية خلال عطلة العيد، وفقًا لموقع (الراكوبة) السوداني.

على صعيد متصل وفي سبيل إنجاح سياسة توحيد سعر الصرف، ومقابلة مبيعات ومشتريات الجمهور من النقد الأجنبي خاصة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف وشركات الصرافة قرر بموجبه العمل خلال يوم الأربعاء الموافق 12/5/2021م في حالة ثبوت أنه اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم السبت الموافق 15/5/2021م، على أن يخصص فرع واحد على الأقل في مدن العاصمة الثلاث والمدن الكبرى بالولايات.

