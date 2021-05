ترشيح الرئيس الروسي لجائزة نوبل للسلام 2021

أعلنت لجنة نوبل، عن إدراجها لاسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2021 ميلادي، ضمن قائمة 286 مرشحا.

وافادت وكالة “سبوتنيك” ان الأكاديمي والكاتب، سيرغي كومكوف، الذي رشح بوتين للجائزة، الذي استلمته لجنة نوبل في أوسلو بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول،

وصرح كومكوف: “لقد تلقيته (الرد)، أجابوا أن “مرشحك (بوتين) مدرج في القائمة” وأن العدد الإجمالي للمرشحين هذا العام لا يزال قيد التحديد، لكن العدد الأولي للمرشحين هو 286 شخصًا”.

وأكد ان “اسم بوتين كان مدرجًا أيضًا في قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام 2014، ثم تم ترشيح 278 شخصًا”.

بوتين يبحث مع نتنياهو آخر مستجدات الأزمة السورية

وفي السياق، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عدد من القضايا على الساحة الدولية أبرزها الأزمة السورية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه بوتين من نتنياهو اليوم الجمعة، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وأصدر الكرملين بياناً، قال فيه: إن “الاتصال تطرق إلى بعض المواضيع المطروحة على الأجندة الدولية مع التركيز على قضايا التسوية السورية“.

وقال الكرملين: إن “بوتين اتفق مع نتنياهو على مواصلة الحوار الروسي الإسرائيلي على مستوى مجلسي الأمن ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد”.

وأشار البيان، إلى “قيام بوتين ونتنياهو، خلال الاتصال، باستعراض بعض المسائل الملحة المطروحة على أجندة التعاون الثنائي بين دولتيهما، وأعربا خاصة عن استعدادهما لتفعيل التعاون التجاري الاقتصادي وعقد جلسة جديدة للجنة الحكومية المشتركة في المستقبل القريب”.

كما تبادل الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية التهاني، بمناسبة حلول الذكرى الـ76 لانتهاء الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

وأكّد الطرفان، على “أهمية التعاون بين موسكو وتل أبيب في التصدي لمحاولات مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية وتمجيد النازية ونفي الهولوكوست”.

كما تطرق الجانبان إلى الملف الأوكراني، فقال الكرملين: إن “نتنياهو أبلغ بوتين خلال الاتصال بفحوى اتصالاته مع ممثلين عن الحكومة الأوكرانية، دون شرح مزيد من التفاصيل”.

من جانبه، نشر مكتب نتنياهو تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها: إن “نتنياهو وبوتين ناقشا خلال المكالمة آخر التطورات في الشمال (في إشارة إلى المستجدات في سوريا ولبنان) بالإضافة إلى ملفات إقليمية أخرى”.

