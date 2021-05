حكيم يتصدر التريند بعد طرحه اغنية الجديدة ” الليلة عيد”

تصدر المطرب حكيم التريند المصري، بعد طرحه لأغنيته الجديد “الليلة عيد”، والتي أعلن منذ أيام عن طرحها ليلة الوقفة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشارك المطرب حكيم، جمهوره بمقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع “انستجرام” وهو يرقص على نغمات أغنية “الليلة عيد” من الاستوديو ، معلنا عن طرح الأغنية على قناة اليوتيوب الخاصة به، وعلق قائلا: ” الليلة عيد والفرحة زايده فيها حبه.. اسمعوا اغنية العيد الليله عيد على اليوتيوب دلوقتى”.

حكيم يرقص على اغنيته الجديدة

حكيم يرقص على الليلة عيد

يذكر أن أغنية “الليلة عيد” من كلمات صلاح مندي و ألحان هاني فاروق و توزيع إسلام شيتوس، وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي السياق، جدد الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القران الكريم في مصر الجدل حول تسجيل مشاهيرالفن آياتٍ أو سور من القرآن الكريم بأصواتهم , مهدداً بإجراءات قانونية حيال كل من يقوم بتسجيل وإذاعة القرآن بصوته سواء من الفنانين وغيرهم، دون اتباع الإجراءات القانونية عبر نقابة القراء للتأكد من سلامة القراءة وصحتها.

فمؤخرا أعلن المطرب حكيم في أحد لقاءاته الإعلامية اعتزامه تسجيل القرآن بصوته،وأضاف أنه سيحتفظ بالتسجيلات لنفسه دون الإشارة إلى اعتزامه إذاعتها ,و قد سبقه المطرب بهاء سلطان الذي شارك جمهوره فيديو له أثناء قراءة القرآن الكريم بعد أن أتم حفظه كاملاً.

وصرح نقيب قراء القران الكريم أن “أي شخص يريد تسجيل القرآن الكريم لابد أن يكون حافظاً لكتاب الله على يد أحد المشايخ ليتعلم أحكام التلاوة ومخارج الحروف والألفاظ الصحيحة”.

كما نبه إلى أنه “إن كان الشخص -سواء مطرب أو غيره- حافظ لكتاب الله ويعتقد بأنه قادر على تسجيله بصوته بشكل صحيح، فعليه أن يأتي إلى النقابة، لنسمعه وندقق في قراءته، وبيان ما إن كانت بحاجة لإعادة نظر وتصحيح أم أنها قراءة جيدة ومن ثم يتم السماح له بالتسجيل في وجود مُصحح من لجنة المصحف”.

نقابة القراء: لتسجيل القران ظوابط

أردف نقيب القراء قائلاً: “نحن عادة عندما يرغب مشايخ كبار في تسجيل القرآن الكريم بأصواتهم، نطلب منهم اصطحاب متخصص من لجنة المصحف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، لمراجعته أثناء التسجيل، لا سيما أن التسجيل يعيش ويتناقله الناس ولا يصح أن تكون به أي أخطاء أو يذاع بأي خطأ”.

