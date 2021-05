وزير الصحة الجزائري: ظهور السلالة الهندية لكورونا في البلاد

كشف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس، أن السلالة الهندية لفيروس كورونا وصلت إلى ولايات الجنوب، ويرجع ذلك لتنقل بعض العمال الصينيين والهنود للعمل في قواعد الحياة والمنشآت في الصحراء الجزائرية.

وصرح وزير الصحة الجزائري، خلال زيارته لمستشفى بوفاريك، عن تسجيل 14 حالة بالسلالة الهندية، 13 إصابة في الجنوب، وإصابة واحدة في ولاية تيزي وزو شرقي العاصمة.

.هذا وأكد الوزير أن الجزائر:” تسعى لإنتاج لقاح “سبوتنيك”، في سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكدا أن كمية اللقاحات المستوردة كافية، وسيتم توفير المزيد منه شهر يونيو/ حزيران المقبل”.

وعن المسافرين القادمين من الخارج، قال الوزير الجزائري إنه أعطى تعليمات بتطبيق إجراءات خاصة وصارمة قبل الدخول لأرض الوطن، حيت سيتم إخضاعهم لاختبار “بي سي آر” لمدة 36 ساعة.

الجزائر تتكبد خسائر تفوق 879 مليون يورو جراء فيروس كورونا

وفي السياق، صرح رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد السبت، أنّ التدابير الاحترازيّة المتّخذة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد ألحقت “ضرراً كبيراً” باقتصاد البلاد التي تُعاني أيضاً من تراجع أسعار النفط.

وقال جراد إن “الجزائر تشهد وضعاً اقتصاديّاً صعباً وغير مسبوق نتيجة عوامل عدّة، خصوصاً الأزمة الهيكلية الموروثة من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار المحروقات، وأخيراً الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19″.

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع للحكومة مع الشركاء الاجتماعيّين والمتعاملين الاقتصاديين أعلن خلاله وزير المال أيمن بن عبد الرحمن أن خسائر الشركات العمومية تجاوزت 879 مليون يورو، في وقت لم يتمّ بعد تحديد خسائر القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء ال جزائري إن هذه الخسائر سُجّلت خصوصاً لدى الشركات في قطاعَي النقل (135 مليون يورو) والطاقة (188 مليون يورو) بحسب سكاي نيوز عربية.

كما توقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركوداً خلال 2020 (-5,2 في المئة) وعجزاً في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط و فيروس كورونا المستجد.

هذا وأعلنت السلطات الجزائرية، عن إحباطها مخططاً إرهابياً لمنظمة “الماك” الانفصالية كانت تستهدف به مظاهرات الحراك الشعبي.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، عن تفاصيل المخطط الإجرامي بعد تحقيقات معمقة مع أحد الموقوفين المنتمين للحركة المتطرفة وكذا ضبط أسلحة حربية.

وأوضح البيان أنه “استكمالا للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر شهر مارس/أذار الماضي، من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية “MAK.

