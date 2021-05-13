أعلنت سلطنة عمان عن انهاءها حظر التجول ليلي، ابتداء من يوم السبت المقبل، والذي كان يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

هذا وستحظر المتاجر والأنشطة التجارية في السلطنة التجوال من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا،

وكانت سلطنة عمان، حظرت حركة الأشخاص والسيارات بين الساعة 7 مساء و 4 صباحا منذ 8 مايو، وأيضا حظر النشاط التجاري خلال النهار، والذي سيسمح به.

هذا وأعلنت السلطات العمانية في وقت سابق عن تنفيذ قرارات حظر استقبال المسافرين من 14 دولة، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث نقلت وكالة روسيا اليوم بيان اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان والذي قررت فيه تمديد تعليق دخول القادمين من 14 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الدول المحظورة هي “السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، بالإضافة إلى المارين من تلك الدول خلال 14 يوما السابقة لدخولهم سلطنة عمان”.

كما أضافت مصر والفلبين إلى قائمة الدول المحظورة، وذلك اعتبارا من اليوم و لأجل غير مسمى .

وفي سياق أخر أصدرت سلطنة عمان، قرارا يتم بموجبة منع إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وجاء في قرارات اللجنة العليا المكلفة في سلطنة عمان، في إطار مواجهة جائحة كورونا، أولا:”استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة، للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة”.



والقرار الثاني ينص على:” منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021، حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا”.

والثالث ينص على: “حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8مايو 2021، إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحيةوالصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال الفترة المذكورة”.

The post سلطنة عمان تنهي حظر التجوال الليلي .. ابتداء من هذا الموعد appeared first on Souk Ukkaz News.

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