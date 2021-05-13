أحمد السقا يوجه رسالة لجمهوره بعد نهاية مسلسل “نسل الأغراب”

وجه الممثل أحمد السقا رسالة لجمهوره بعد نهاية مسلسله الرمضاني “نسل الأغراب”، حيث قام بنشر صورتين له عبر حسابه بـ”إنستجرام” الأولى وهو يمسك “الشيشة” والثانية بصحبة صناع المسلسل، وعلق عليها قائلا: “الوداع يا أغراب و كل عام وأنتم بخير”.

ويجسد أحمد السقا شخصية عساف الغريب التي أثارت إعجاب متابعيه بصورة كبيرة، سيما بعدما قام السقا بنشر صورة له بشخصية عساف الغريب عبر صفحته على انستغرام، معلقًا: “عاوز الدم”.

ووجدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيه، مؤكدين بأن أحمد السقا يقدم أداءً مثير للإعجاب من خلال “نسل الأغراب”، وجاءت التعليقات مشيدة بدوره.

حيث تصدر وسم #عساف_الغريب التريند في مصر بآلاف التغريدات المتنوعة، مؤكدين بأن شخصية عساف الغريب تعد الأفضل إلى الآن من خلال الموسم الرمضاني، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وكتبت صاحبة الحساب باسم أميرة، قائلة: “مسلسل جامد، أقل كلمة ممكن تتقال عليه، طبيعي إن مسلسل يبقى من تأليف وحوار وسيناريو وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، لازم يبقى جامد جمودة، بجد كل حاجة فيه صح حتى أدق التفاصيل.. برافو”.

وقالت سلمى على: “مسلسل نسل الأغراب من أحسن المسلسلات في رمضان ده، السقا وكرارة عاملين شغل جامد”.

وقال أشرف عاطف: “عساف الغريب عظمة أحمد السقا في حتة تانية”، وقال يوسف الطنطاوي: “بجد مسلسل روعة عاش أحمد السقا”، وقال حسام حسن: “مسلسل جامد جدا.. عالي أوى السقا، عالمي”.

مسلسل “نسل الأغراب” تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي وآخرون.

هذا وتجاذب كل من الفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني والمخرج محمد سامي، أطراف الحديث عبر موقع “إنستغرام” بخصوص تأدية النجم تامر حسني تتر مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض في شهر رمضان القادم.

وكتب السقا، قائلا:” أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب”، ثم رد عليه تامر قائلا: “مسلسلك مسلسلي يا صاحبي يا نجم النجوم نورتني أنت وابني اللي كان واحشني المخرج الكبير محمد سامي”.

وبعد ذلك كتب تامر قائلا:” يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل انا اللي طول عمري بفتخر اني قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك بعون الله صاحب اكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لإن شاء الله نسل الأغراب و كل اللي جاي، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني ابني ربنا ينجحك و يفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك”.

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