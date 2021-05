القوات الإسرائيلية تزيل علمي فلسطين والأردن من ساحات الأقصى

أظهر مقطع فيديو تظهر فيه القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، وهي تقوم بإنزال علمي فلسطين والأردن من أسوار باحات المسجد الأقصى.

كما وازالت القوات الإسرائيلية، عدد من الافتات المختلفة والتي كتبت عليها عبارات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، مع استمرار أعمال العنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

هذا وقد صرَّح أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن “قصف تل أبيب وديمونا وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء”.

وأكد أبو عبيدة على أن “لا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة إذا تعلق الأمر بالرد على العدوان”.

وخاطب المتحدث باسم كتائب القسام في تهديد قوي للإسرائيليين: “احشدوا ما شئتم من قوات برا وبحرا وجوا فقد أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم ولن تجدوا منا ضعفا أو جزعا أو تراجعا وليس لكم منا إلا السيف والنار”.

وأضاف أبو عبيدة أنه: “بالرغم من فارق الإمكانات العسكرية وجهنا ضربات صاروخية هائلة لم تجرؤ دول على أن توجه لكم عشرها منذ النكبة”.

مشدداً على أن “معركة سيف القدس جاءت استكمالا لانتفاضة شعبنا في القدس وانتصارا للشيخ جراح“.

وشدد المتحدث باسم كتائب القسام على أن “القدس هي محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات وكل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للأقصى والقدس”.

وأردف أبو عبيدة قائلاً: “سلاحنا ومراكمتنا للقوة هو من أجل أرضنا والدفاع عن شعبنا والانتصار لمقدساتنا”، وأن: “غزة والضفة جسد واحد ومصير واحد ومقاومة واحدة”.

وأنهى المتحدث باسم كتائب الأقصى خطابه متوجهاً للفلسطينيين بالقول: “لدينا المزيد وفي جعبتنا الكثير مما يسركم ويرفع رؤوسكم ويجعلكم تفخرون أمام العالم بمقاومتكم ورجالها وشهدائها وأبطالها”.

وفي وقت سابق، وجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة رسالة إلى العدو الإسرائيلي قال فيها عن الضربة التي نفذتها الكتائب في 10 مايو الجاري: “هذه رسالة إلى العدو عليه أن يفهمها جيدا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب القسام عن استهداقها عشرات الأهداف الإسرائيلية بالصواريخ عبر حدود قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

