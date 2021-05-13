بوتين وغوتيريش يدعوان إلى وقف العنف في فلسطين المحتلة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الإسرائيليين والفلسطينيين الخميس 13 مايو 2021 إلى وضع حد للاشتباكات الدامية المتواصلة، وفق الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان بعد لقاء بين بوتين وغوتيريش عبر تقنية الفيديو، “مع تصاعد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نرى أن الأولوية هي لإنهاء العنف من الجانبين وسلامة السكان المدنيين”.

وجدد الزعيمان تأكيدهما على مبدأ حل الدولتين استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان غوتيريش الذي يقوم بزيارة لروسيا حاليا، قد التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اليوم السابق.

ودعا الأخير إلى اجتماع طارئ للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، وهي مجموعة من الوسطاء تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال لافروف “نعوّل على الامين العام كمنسق للرباعية لمحاولة تنظيم مثل هذا الاجتماع في اقرب وقت ممكن”.

والأربعاء، دعا الرئيس الروسي إلى خفض التصعيد في الصراع المتجدد بين حركة حماس والدولة العبرية خلال محادثة مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان الذي يتخذ موقفا أكثر تشددًا ويطالب بتلقين إسرائيل “درسا”.

وتحافظ روسيا على علاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والقادة الفلسطينيين واردوغان.

قتل منذ الإثنين 83 فلسطينيا وأصيب 487 آخرون في ضربات جوية وقصف إسرائيلي على قطاع غزة، على ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وتشن إسرائيل حملتها ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على أراضيها. وقضى في الجانب الإسرائيلي سبعة أشخاص منذ الاثنين.

ونشرت الدولة العبرية الخميس عربات مدرعة على طول الحدود مع غزة فيما تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال شغب ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.