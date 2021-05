مصفاة البترول الأردنية تؤكد إخماد حريق بإحدى منصات تحميل الغاز المسال بالعقبة

كشفت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم إخماد حريق في أربعة أنابيب نفط تغذي مصفاة العقبة,حيث صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره ووصوله إلى خزانات النفط. وأن إمدادات الوقود لن تتأثر إلى أي مكان في المملكة,ولم تحدث إصابات بشرية.

ومن جانبها، أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن إخماد حريق محدود شب في إحدى منصات تحميل الغاز المسال (LPG) التابعة لها في العقبة، ظهر الخميس.

حيث كشفت الشركة في بيان صادر عنها، أن الحريق ناجم عن تسرّب للغاز من أحد الصمامات،. مشيرة إلى أنه تم إيقاف التسريب واستخدام معدات الإطفاء المتوفرة لدى المصفاة. في حين تم الإطفاء الكامل بإسناد من الدفاع المدني خلال فترة قصيرة.

كما أكدت أنه لم تحدث أية أضرار في الأرواح والمعدات،. منوهة إلى أنه لم يكن هناك أية أعمال تفريغ عند اندلاع الحريق.

وكذلك أشارت إلى أنه سيتم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة للمزيد من التفاصيل.مشددة على أنه سيتم الإعلان عن أي معلومات اضافية قد تظهر من هذه التسجيلات.

