الخارجية الأميركية ترفع مستوى التحذير من السفر لإسرائيل إلى الدرجة الثالثة

دعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، رعاياها إلى “تجنب السفر إلى إسرائيل”، بسبب تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت الخارجية الأميركية أن البيان التحذيري تضمن أيضا قيام الولايات المتحدة بدراسة إمكانية وقف الرحلات الجوية إلى تل أبيب.

وكتبت وزارة الخارجيّة الأمريكية في تحذيرها الجديد “تجنّبوا السفر إلى إسرائيل بسبب الصراع المسلّح والاضطرابات المدنيّة”.

وبعد أن تم في الأسابيع الماضية خفض التحذير من السفر إلى الدولة العبرية في ضوء تحسن الوضع الوبائي فيها،أعيد رفع مستوى التحذير من الدرجة الثانية إلى الثالثة، على مقياس من أربع درجات. كما أوصت الولايات المتحدة رعاياها بعدم الذهاب إلى قطاع غزة وكذا الضفة الغربية حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة.

وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يضغط من أجل وقف العنف بين الإسرائيليين و الفلسطينيين لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إنهم كيفوا أنفسهم على استمرار الصراع لعدة أيام قادمة.

وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين إنه “لم يكن هناك رد فعل مبالغ فيه” من جانب الإسرائيليين على الهجمات.

ومع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، دون أي مؤشر على التراجع، قال الجيش الإسرائيلي في بيان بعد منتصف الليل بقليل إن القوات الجوية و البرية تهاجم القطاع الذي تديره حركة حماس، و سرعان ما تبع ذلك إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

