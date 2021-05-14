ايقاف عناصر بالجيش متهمين باطلاق النار على المتظاهرين بمحيط القيادة العامة

قال وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم أن الجيش شرع في وضع جميع المتهمين بإطلاق النار من منسوبيها تجاه المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة “الثلاثاء”

قيد الإيقاف.

و أشار يس خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء “الأربعاء” إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام معدودة.

و قرر المجلس استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة برئاسة نبيل أديب ، في الاجتماع القادم للمجلس ؛ بغرض مساءلتها عن سير عملها و مطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق و تقديم مخرجاته.

كما قرر الدعوة لانعقاد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة و الوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام و رئيسة السلطة القضائية لمراجعة عملهما و إتخاذ إجراءات عميقة و ناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطُرق عملهما.

و أمَّن على استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية خلال فترة أقصاها أسبوع ، عطفاً على توجيه وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي على أن يتم نشر المسودة للشعب السوداني لابتدار أكبر نقاش و مشاورات حولها .

و قرر الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن و الدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد و الوقوف على وضع الترتيبات الأمنية و أهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف .

و أكد مجلس الوزراء على أن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع مناطق البلاد ، مشدداً على أن الحق في التظاهر و الاحتجاج مكفول بالقانون و أن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني و ليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون.