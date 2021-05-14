ليبيا نيوز

ايقاف عناصر بالجيش متهمين باطلاق النار على المتظاهرين بمحيط القيادة العامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع المراسل
موقع المراسل
مصدر الخبر / موقع المراسل

قال وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم أن الجيش شرع في وضع جميع المتهمين بإطلاق النار من منسوبيها تجاه المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة “الثلاثاء”
قيد الإيقاف.

و أشار يس خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء “الأربعاء” إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام معدودة.

و قرر المجلس استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة برئاسة نبيل أديب ، في الاجتماع القادم للمجلس ؛ بغرض مساءلتها عن سير عملها و مطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق و تقديم مخرجاته.

كما قرر الدعوة لانعقاد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة و الوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام و رئيسة السلطة القضائية لمراجعة عملهما و إتخاذ إجراءات عميقة و ناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطُرق عملهما.

و أمَّن على استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية خلال فترة أقصاها أسبوع ، عطفاً على توجيه وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي على أن يتم نشر المسودة للشعب السوداني لابتدار أكبر نقاش و مشاورات حولها .

و قرر الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن و الدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد و الوقوف على وضع الترتيبات الأمنية و أهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف .

و أكد مجلس الوزراء على أن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع مناطق البلاد ، مشدداً على أن الحق في التظاهر و الاحتجاج مكفول بالقانون و أن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني و ليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون.

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إطلاق النار السودان القيادة العامة المتظاهرين

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موقع المراسل

موقع المراسل

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