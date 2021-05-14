نشوب حريق داخل مستشفى ود مدني ولا وجود لإصابات

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في بيان لها الخميس عن حدوث حريق محدود داخل مستشفى ود مدني ، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وواضح البيان، ان الحريق نشب في الحشائش والاشجار الجافة من الناحية الشمالية خارج مباني العيادات المحولة بمستشفى مدني (حالات الإشتباه) حيث كان يتواجد داخل المحولة مريض واحد والعاملون وتمت السيطرة على الحريق بجهود قوات الدفاع المدني.

واشادت الوزارة وفق ( سونا) بسرعة الإستجابه والسيطرة على الحريق الذي لم يحدث أي أضرار تذكر ، كما أشاد البيان بالقوى العاملة داخل المحولة لتعاملها البطولي من أجل سلامة المكان والمحافظة على سلامة المرضى.

الجدير بالذكر ان تجمع الأجسام المطلبية “تام”، كشف في مارس الماضي عن العثور على (168) جثة مجهولة الهوية بمشرحة مستشفى ود مدني التعليمي ظلت قابعة لعامين حسب افادت إدارة المشرحة بأنها وردت في الفترة بين 2019 و 2020م.

وطالب التجمع في بيان له حصل عليه (سودان برس) بالتحقيق مع إدارة مستشفى مدني التعليمي وإدارة المشرحة وشرطة ولاية الجزيرة حول أسباب إستمرار هذه الحالة في المشرحة لمدة سنتين على الأقل دون اتباع الخطوات القانونية والطبية المهنية المتبعة، بجانب التحقيق مع الأشخاص او الجهات التي أوصلت كل هذا العدد من الجثامين للمشرحة.

وكشف تقرير لصحيفة (الجريدة)، في سبتمبر الماضي، بمستشفيات ودمدني تردي الوضع البيئي بها بسبب تراكم النفايات بجانب طفح مياه الصرف الصحي على امتداد شارع مستشفى ودمدني .

مما أدى لانبعاث روائح نتنة تزكم الانوف وفي الأثناء شكا فيه مرافقوا المرضى وعدد من الكوادر الطبية من الغياب التام للسلطات.

وحذر مصدر طبي في تصريحات سابقة من وقوع كارثة في حال استمرار تكدس النفايات بجانب اختلاطها بمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي مما جعل الوضع فى غاية السوء (على حد قوله)، وطالب والي الجزيرة بالوقوف على حجم المعاناة التي يواجهها القطاع الصحي بصورة عامة .