قصف صاروخي من غزة يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة، وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها إسرائيل اعتراض طائرة من دون طيار منذ بدء معارك غزة، فيما ارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 119 قتيلا.

وقد أسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 119 شخصا، بينهم 31 طفلا و19 امرأة، إلى جانب وقوع أكثر من 830 إصابة بين السكان في غزة.

وصرح الجيش الإسرائيلي “اعترضت الدفاعات الجوية قبل قليل طائرة بدون طيار أخرى خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى اسقاطها”.

وعلى الصعيد ذاته، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن طائرة مسيرة تحمل عبوة ناسفة انفجرا في “إشكول” بغلاف غزة.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم “استهداف منصات لإطلاق الصواريخ شمال قطاع غزة”.

أما كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فأعلنت أنها استهدفت مصنعا للكيماويات في “نير عوز” القريبة من غزة بطائرة مسيرة.

كما أعلنت عن إطلاق صواريخ على مدينتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل إضافة إلى مناطق في تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت.

وقال مراسل ل”سكاي نيوز” في القدس أن مئة صاروخ استهدفت وسط إسرائيل وتم اعتراض 10 منها.

وكان الجيش الإسرائيلي واصل عمليات القصف على غزة، وقال إن 160 طائرة ودبابة ومدفعية ووحدة مشاة على امتداد الحدود تشارك في الهجوم، نافيا في الوقت ذاته التوغل برا في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف هو “أنفاق حماس في غزة”.

وأضاف موضحا “لقد قصفنا 150 هدفا وألحقنا أضرارا بعدة كيلومترات من شبكة أنفاق حماس“، مشيرا إلى أن 450 صاروخا وقذيفة أطلقت على غزة.

