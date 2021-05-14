حمدوك ..يدعو قوى الثورة لفتح حوار يحقق المطالب الشعبية

دعا عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قوى الثورة إلى السعي لفتح حوار شامل بينها، للاتفاق على مسار يحقق مطالب الشعب ، وحث حمدوك، خلال خطاب للسودانيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذه القوى على إغلاق الباب أمام محاولات تأجيج الخلاف والنزاع بين بعضهم بعضا.

واعتبر أن ذلك “لن يكون إلا بالتقارب والتواصل المستمر، والبحث عن المشتركات التي تُعينهم على تحقيق ما وعدوا به الشعب السوداني، وذلك بروح المسؤولية، وبمبدأ الحفاظ على الوطن”.

وقال إن وحدة وتماسك قوى الثورة كافة شرط مهم لاستكمال مهامها، ومنع أعداء الثورة من بلوغ غاياتهم في زعزعة الثقة بين مكوناتها.

وعود

وتعهد حمدوك بمواصلة السعي لبلوغ الغايات المنشودة التي ينتظرها الشعب، من حرية كاملة وسلام شامل وعدالة شاملة.

وقال: “نؤكد أننا لن نكتفي ببذل الوعود للشعب، ولن نقف مكتوفي الأيدي في القضايا المبدئية التي ثار السودانيون من أجلها”.

وأشار إلى أنه “كان الرجاء أن يأتي هذا العيد والنهضة الشاملة في طور التحقق، والاستقرار قد اكتملت ملامحه أو كادت، ولكن تجدد حزننا بحادث ٢٩ رمضان المؤسف”.

وأردف: “كما ذكرنا في بيان سابق، لن يهدأ لنا بال حتى نتوصل إلى الحقيقة، وحتى يتحقق العدل”.

واعتبر أن “العدالة التي تتأخر تتحول إلى ظلم، والحق الذي لا يُوفى كاملاً يُرجِّح كفة الباطل، ولذلك، فإن المؤسسات العدلية لا بد أن تعي الظرف الذي تمر به البلاد، وحساسية الملفات التي بيدها، ودور هذه الملفات في تحقيق مشروع التحول الديمقراطي الشامل إن بلغت منتهاها”.

وزاد: “بذات القدر يجب أن نعمل على إصلاح المؤسسات الأمنية، لتؤدي دورها في حماية الوطن والدستور والديمقراطية”.

وحيا رئيس الوزراء السوداني القوات النظامية وهي تؤدي دورها في حماية الوطن.

وفي السياق، قال حمدوك “نعلم صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي بذلت الحكومة جهداً كبيراً لتخفيف وطأتها عبر مشروع إصلاح اقتصادي شامل، كانت أهم نتائجه عودة السودان إلى محيطه الدولي، وبداية انعتاقه من قيد الديون الثقيلة، وإعادة إحياء قطاعاته الإنتاجية والاهتمام بالإنتاج”.

وأضاف “نحن كلنا عزم وعلى ثقة بقدرتنا على تعزيز تعافي الاقتصاد السوداني”.