كشفت وسائل إعلام لبنانية أن غارات جوية استهدفت نقطة قرب الحدود السورية- اللبنانية تتبع لريف حمص.

حيث أقرت قناة “LBCI” اليوم، الجمعة ، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف آلية معدة للتهريب في منطقة الجنطلية داخل ا لأراضي السورية المحاذية لمنطقة الهرمل، شمالي لبنان.

كما أوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في وقت سابق من اليوم،. استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية سيارة شاحنة (كميون) على طريق المصرية- الجنطلية.

ونشر حساب “Intel Sky”، الذي يهتم بحركة الطيران،. تسجيلات صوتية لأشخاص يتحدثون عن ضربات إسرائيلية استهدفت سيارة لـ”حزب الله” حيث لم تعلّق إسرائيل على الهجوم حتى ساعة نشر الخبر.

وسقطت ثلاثة صواريخ في شمالي إسرائيل الليلة الماضية مصدرها جنوبي لبنان.ونفى “حزب الله” اللبناني، صاحب النفوذ هناك، مسؤوليته عن عملية الإطلاق.

وتعتبر منطقة الهرمل اللبنانية، التي تقابلها منطقة القصير في ريف حمص. واحدة من المناطق التي يتمتع فيها “حزب الله” بنفوذ قوي، ويدير فيها عمليات تهريب على جانبي الحدود.

وتنشط عمليات تهريب سلع مختلفة، على رأسها المحروقات من لبنان إلى سوريا. بالإضافة إلى تهريب مواد غذائية، وسط محاولات لضبط الحدود بين البلدين المنهكين اقتصاديًا.

والاثنين الماضي، قصفت طائرات إسرائيلية محيط بلدة حضر الواقعة في جبل الشيخ شمالي القنيطرة،. حسب وسائل الإعلام السورية الرسمية، وهو القصف الإسرائيلي الـ11 منذ بداية العام الحالي.

وأقر مصدر في القنيطرة، إنه سُمع صوت قصف في المنطقة، خلال وجود طيران حربي واستطلاع إسرائيلي.

كما ذكرت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، عبر صفحتها في “فيس بوك”، أن مروحية إسرائيلية استهدفت منزلًا في موقع عين التينة غربي بلدة حضر، ما أدى إلى إصابة مدني.

The post غارات جوية تستهدفت نقطة قرب الحدود السورية- اللبنانية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ