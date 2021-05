النمسا تحظر “حزب الله” اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي

قامت النمسا بحظر “حزب الله” اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، في خطوة لاقت ترحيبا إسرائيليا، ومتجاوزة بذلك سياسات الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الشان، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، إن “هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية”، مبديا أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح “حزب الله”.

واعتبر أن “حزب الله يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة ولأمن إسرائيل”، مشددا على أنه “يجب عدم التشكيك في حق إسرائيل في الوجود”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، اليوم الجمعة، إن النمسا عدلت قانونها “وقررت أن حزب الله في مجمله منظمة إرهابية”. داعية الدول الأوروبية الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة.

ورحبت إسرائيل، بقرار النمسا “تصنيف حزب الله بأكمله إرهابيا” مشيرة إلى أنه “قبل التعديل، كان الجناح العسكري لحزب الله فقط مشمولاً في القانون الرمزي”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي: “أشكر النمسا على توسيع قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة في القانون الرمزي وتحديد أن حزب الله في مجمله منظمة إرهابية” مضيفا”أدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى إلى تصنيف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية”.

وتابع بيان الوزارة: “وبذلك، تنضم النمسا إلى ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وسويسرا، التي اتخذت مؤخرًا قرارات مماثلة بشأن موضوع حزب الله”. واضاف: “يجب على المجتمع الدولي ككل أن ينضم إلى الجهود المبذولة ضد المنظمات الإرهابية”.

واعتبر أشكنازي إن “حزب الله هو منظمة إرهابية تضر أولاً وقبل كل شيء بمواطني لبنان، وتأخذهم كرهائن لخدمة مصالح إيران”.

وفي السياق، نشر المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، يظهر فيها العلم الإسرائيلي مرفوعا على مبنى المستشارية النمساوية الفدرالية.

وقال: “تم رفع العلم الإسرائيلي اليوم على سطح المستشارية الفدرالية كعلامة للتضامن مع إسرائيل. الهجمات الإرهابية على إسرائيل يجب إدانتها.. معا نقف الى جانب إسرائيل”.

وفي سياق منفصل، كشفت وسائل إعلام لبنانية أن غارات جوية استهدفت نقطة قرب الحدود السورية- اللبنانية تتبع لريف حمص.

حيث أقرت قناة “LBCI” اليوم، الجمعة ، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف آلية معدة للتهريب في منطقة الجنطلية داخل ا لأراضي السورية المحاذية لمنطقة الهرمل، شمالي لبنان.

كما أوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في وقت سابق من اليوم،. استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية سيارة شاحنة (كميون) على طريق المصرية- الجنطلية.

ونشر حساب “Intel Sky”، الذي يهتم بحركة الطيران،. تسجيلات صوتية لأشخاص يتحدثون عن ضربات إسرائيلية استهدفت سيارة لـ”حزب الله” حيث لم تعلّق إسرائيل على الهجوم حتى ساعة نشر الخبر.

