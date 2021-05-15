واحد وتسعون نائبًا يدينون الاعتداء الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة

طبرق 15 مايو 2021 (وال)- أدان واحد وتسعون نائبًا بالبرلمان الليبي الاعتداء الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في القدس وقطاع غزة، وذلك في بيان أدانوا فيه بأشد العبارات هذا العدوان الآثم، مستغربين الشلل الذي أصاب الأنظمة العربية والإسلامية وتخاذلها عن دعم شعب الفلسطيني المرابط في الأراضي المحتلة.

وطالب النواب – في بيان – وزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال المجلس الرئاسي بالتواصل مع الدول العربية والإسلامية، من أجل اتخاذ موقف جاد بوقف الاستيطان والعدوان الغاشم على أراضي الشعب الفلسطيني. (وال) س خ

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