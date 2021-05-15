برلين تحتضن مؤتمرًا حول ليبيا منتصف يونيو المقبل

برلين 15 مايو 2021 (وال)ـــ قالت وكالة “نوفا” الإيطالية إن مصادر بوزارة الخارجية الألمانية كشفت لها أن مؤتمر وزراء الخارجية بشأن ليبيا في برلين من المقرر أن يعقد في النصف الثاني من يونيو المقبل .

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي “لويجي دي مايو” أول من أمس تعاون إيطاليا وألمانيا في هذا الملف .

وأضاف ماس في زيارة رسمية لإيطاليا: (في ليبيا نتعاون مع الحكومة الانتقالية الجديدة)، مشيرًا إلى التحديات العديدة الواجب التغلب عليها، من انتخابات 24 ديسمبر، وحتى هدف الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد

ومضى قائلًا: (نعمل سويًا في تعاون وثيق حتى من وراء الكواليس)، وأكد أن ألمانيا وإيطاليا تريدان (مرافقة ليبيا على هذا المسار) . (وال)

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