فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي وعدد الضحايا يرتفع إلى 139 شخصاً

ارتفع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطّاع غزة، إلى 139 شخصاً منهم 39 طفلاً و22 امرأة، وذلك بحسب ما أعلنه الدفاع المدني في القطّاع، اليوم السبت.

وقال الدفاع المدني إن عدد الضحايا ارتفع جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

كما أشارت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مسجد. في حين قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يتحرى صحة هذا الخبر، بحسب موقع “RT”.

ولقي 13 فلسطينياً مصرعهم، بينهم 8 أطفال وسيدتين، فجر اليوم، وأصيب آخرون في سلسلة غارات، استهدفت قطاع غزة.

وارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة، حيث قصفت منزلاً فوق رؤوس ساكنيه.

وتسبب القصف الإسرائيلي بمقتل 10 فلسطينيين بينهم 8 أطفال وامرأتان، وصلوا مستشفى “الشفاء” عبارة عن أشلاء متناثرة، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حطب” بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

إلى ذلك، أقرّ الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة، وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها إسرائيل اعتراض طائرة من دون طيار منذ بدء معارك غزة، فيما ارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 119 قتيلا.

وصرح الجيش الإسرائيلي “اعترضت الدفاعات الجوية قبل قليل طائرة بدون طيار أخرى خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى اسقاطها”.

وعلى الصعيد ذاته، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن طائرة مسيرة تحمل عبوة ناسفة انفجرا في “إشكول” بغلاف غزة.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم “استهداف منصات لإطلاق الصواريخ شمال قطاع غزة”.

أما كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فأعلنت أنها استهدفت مصنعا للكيماويات في “نير عوز” القريبة من غزة بطائرة مسيرة.

كما أعلنت عن إطلاق صواريخ على مدينتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل إضافة إلى مناطق في تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت.

وكان الجيش الإسرائيلي واصل عمليات القصف على غزة، وقال إن 160 طائرة ودبابة ومدفعية ووحدة مشاة على امتداد الحدود تشارك في الهجوم، نافيا في الوقت ذاته التوغل برا في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف هو “أنفاق حماس في غزة”.

وأضاف موضحا “لقد قصفنا 150 هدفا وألحقنا أضرارا بعدة كيلومترات من شبكة أنفاق حماس“، مشيراً إلى أن 450 صاروخا وقذيفة أطلقت على غزة.

The post فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي وعدد الضحايا يرتفع إلى 139 شخصاً appeared first on Souk Ukkaz News.

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