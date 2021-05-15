وزارة العمل : السودان يلتزم بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين

أكدت وزارة العمل والاصلاح الاداري إلتزام السودانبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين خاصة المصادق عليها. وأكدت فى المخاطبة التي وردت حول المعلمين من دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض حرصها على حماية حقوق العمال، خاصة العمال المهاجرين واللاجئين.

مطالبة كافة المؤسسات بالقطاعات المختلفة بضرورة مراعاة أوضاع العمال اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة الجوانب المتعلقة بحقوقهم في العمل استنادًا إلى المعايير الدولية والتشريعات.

النص

وفيما يلي تورد “سونا” نص التوضيح:

وزارة العمل والإصلاح الإداري

التاريخ 10 مايو 2021

النمرة / و ع ص أ / م و

السيد/ معتمد اللاجئين- المكلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

الموضوع/ معاملة وتشغيل اللاجئين في السودان

مشيرًا الى المكاتبات التي وردت مؤخراً من عدد من الجهات حول تشغيل اللاجئين وكيفية التعامل معهم ، وأخرها المخاطبة التي وردت حول المعلمين من دولة جنوب السودان بولاية النيل الابيض- نود إفادة كافة الجهات بالأتي:

– وزارة العمل والاصلاح الاداري وبحكم مسؤوليتها عن حماية حقوق العمال المهاجرين واللاجئين تنطلق من إلتزام السودان بالصكوك الدولية ذات الصلة خاصة المصادقة من قبلها مثل :

. الاتفاقية رقم 26 لسنة 1928 بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور.

. الاتفاقية رقم (95) بشأن مساواة العمال والعاملات من الآجر ذي القيمة المتساوية.

. الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

. الاتفاقية الدولية لعام (1957) الخاصة باللاجئين من ضمنها المواد المتعلقة بالحق في العمل.

نؤكد الوزارة حرصها على حماية حقوق العمال خاصة العمال المهاجرين واللاجئين وتطلب من كافة المؤسسات بالقطاعات المختلفة بضرورة مراعاة أوضاع العمال اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة في الجوانب المتعلقة بحقوقهم في العمل استنادًا إلى المعايير الدولية والتشريعات ( قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014 المادة 18-1 الخاصة بتشغيل اللاجئين بالتركيز على حقوق الأساسية وذلك لضمان ؛

1- الحد الأدنى للأجور.

2- عقودات العمل المكتوبة متضمنة شروط وظروف العمل اللائق.

ولكم فائق الشكر والتقدير.

ترحيل لاجئون

وفي سياق آخر بدأت السلطات السودانية في ترحيل العشرات من الجنود الإثيوبيين، إلى مخيمات اللاجئين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن “الجنود كانوا يعملون ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية دارفور، ورفضوا العودة إلى بلادهم، وطالبوا السلطات السودانية بمنحهم حق اللجوء السياسي بسبب مخاوف أمنية تتعلق بانتمائهم إلى قومية التيغراي التي تخوض حربا مع أديس أبابا”.