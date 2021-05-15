حرب تيغراي..الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للإغتصاب

بعد حرب دامت ل ٦ أشهر في إقليم تيغراي ، شاركت راهبة تعمل في في الإقليم لصحيفة الجارديان ما تراه من فظائع تحدث هناك، مشيرة إلى أن الوضع سيء إلى درجة أن الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للإغتصاب.

وقالت الراهبة الإثيوبية التي لم يكشف عن هويتها للحفاظ على سلامتها والتي تعمل في ميكيلي عاصمة تيغراي والمناطق المحيطة بها، إن فتيات لا تتجاوز أعمارهن الثماني سنوات وحتى النساء في سن الـ72 يتعرضن للإغتصاب، مشيرة إلى أن الاغتصاب يحدث في الأماكن العامة وأمام الأسرة والأزواج وأمام الجميع.

وذكرت أن بعض الفتيات تم قطع أرجلهن وأيديهن، وأنه يتم ترك جثثهن من دون دفن لتأكلها الضباع، مضيفة: “أينما توجد قوات إريترية أو إثيوبية هناك مأساة.. وكل امرأة معرضة لهذا الأمر، وليس لمرة واحدة فقط”.

وتابعت قائلة: “هناك 70 ألف مدني يتعرضون للهجوم.. هناك الكثير من النهب والقتال والاغتصاب، وكل هذه الأفعال الوحشية تستهدف المدنيين”، مبينة أنه “هذه المنطقة مغلقة بشكل كامل والدعم الذي يحتاجه الناس مقطوع”.

وأضافت الراهبة : “نحن في حالة من الوحدة والعزلة والإهمال.. على العالم أن يتحرك لاتخاذ إجراءات ضد هذه الفظائع، وأن يدين قتل المدنيين.. الناس اضطروا إلى مغادرة منازلهم وتعرضوا للعنف الجنسي.. لا أعرف ما هو أسوأ، الموت في الأدغال أو الموت جوعا أو في السجن أو بالسلاح. الشباب خائفون جدا”.

اتهامات

وفي ذات السياق اتهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا حكومة أديس أبابا، بارتكاب إبادة جماعية ضد شعب تيغراي.

وفي أول تعليق علني له منذ بدء الحرب في إقليم تيغراي قبل ستة أشهر، قال أبون ماتياس إن الحكومة تعمل ليل نهار لتدمير المنطقة.

وقال ماتياس، وهو نفسه من شعب تيغراي، في تسجيل فيديو أرسله مع صديق له إن محاولاته السابقة للتحدث قد “خُنقت وخضعت للرقابة”. وأعرب عن أسفه لتدنيس الأديرة الأرثوذكسية القديمة، وقال إن المذابح ارتكبت في أراضي الكنائس.

وتصر السلطات الفيدرالية الإثيوبية على أنها تستهدف القيادة الإقليمية لتيغراي وليس المدنيين.

ويمثل هذا انتقادا علنيا نادرا من شخصية إثيوبية رفيعة المستوى، للحرب المستمرة منذ ستة أشهر بين جيش رئيس الوزراء، آبي أحمد، ضد القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي.