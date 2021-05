حسام جنيد يكشف سبب طلاقه المتكرر من إمارات رزق

تحدث المغني السوري حسام جنيد، عن الأسباب التي كانت وراء طلاقه المتكرر من الممثلة إمارات رزق، مشيراً إلى أن الحسد هو سبب ما يحدث لهما.

وقال جنيد، خلال استضافته في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، على قناة “لنا”، إن “تدخلات من أفراد العائلة أدت لنشوب خلافات كبيرة بينه وبين زوجته إمارات رزق انتهت بالطلاق“، منوّهاً إلى “أنهما ليسا أول ثنائي في الوسط الفني يتعرض لمثل هذه الظروف”.

ووصف الفنان السوري حسام جنيد نفسه، بأنه شخص “بيتوتي”، يحب الجلوس في البيت، ولا يميل للسهرات في الخارج كغيره من الرجال.

وأكّد جنيد، أن عمله هو الشيء الوحيد الذي يدفعه للخروج إلى الاستوديو رفقه مدير أعماله فقط.

يذكر أن حسام جنيد انفصل عن إمارات رزق للمرة الأولى في عام 2014، ثم عادا لبعضهما في عام 2015، وبعد ذلك، انفصلا عام 2019، قبل أن يتراجعا عن قرارهما بعد أيام معدودة.

ولدى حسام وإمارات طفلان هما (وطن) و(إحساس)، من زواجهما الذي تم في عام 2013.

كما يشار إلى أن الفنانة السورية إمارات رزق كانت متزوجة من المخرج السينمائي يوسف رزق الذي له الفضل الأكبر بدخولها الوسط الفني، وفي عام 2008 رُزقا بابنهما (دانيال) لكن زواجهما لم يستمر.

وفي سياق آخر، كشف المخرج السوري يوسف رزق عن مواجهته السجن بعد رفع دعوى قضائية ضده من قبل طليقته الفنانة إمارات رزق وزوجها حسام جنيد.

وكتب رزق في منشور مطوّل رسالة من داخل السجن إلى طليقته قال فيها: “مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير بيلبألكم الحب والشهره عيد سعيد لكم مليء بالفرح والحب، وجزيل الشكر على شكواكم للجنائيه المعلوماتيه”.

وأضاف: “وعلى فكره انا جد سعيد بهذه الشكوى حتى أنكم وصلتم لأعلى المستويات لدعمكم، هذا يعني أني صنعت منكم أصحاب شأن وهذا فخر لي”.

كما أكّد يوسف رزق على أنه “لا مانع لديه من أن يُسجن وتكون إمارات وراء ذلك بعد كل ما قدمه لها عبر 20 سنة من حياتها”، مضيفاً، “أنا أستحق الجزاء”.

وتابع قائلاً: “بس رح يجي يوم وتقعدو مع حالكن وتقولو معقول نساوي هيك بيلي عمل مستقبلنا معقول ما نترك واسطه ومعرفه”.

وأردف: “ودفع أتعاب للمحامي الذي لا يقبل أتعابه إلا بعمله غير سوريه فقط لكي ترضوا كبرياءكم وفضولكم ماذا تريدون أن تثبتوا”.

واختتم رسالته بقوله: “عموما كل عام وأنتم بخير يا مخلصين يا أوفياء وتأكدوا لن أنساكم وأنسى أخلاصكم ما حييت يوسف رزق، من السجن أبث رسالتي”.

The post حسام جنيد يكشف سبب طلاقه المتكرر من إمارات رزق appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ