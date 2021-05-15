إليسا تهنئ أصالة بعيد ميلادها.. “كل عيد وأنت بخير”

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، المطربة السورية أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها الـ52 الذي يصادف اليوم السبت، في 15 مايو / أيار.

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، قالت فيها: “عقبال المية وأكتر لأصدق شخص وأطيب قلب”.

كما تمنت إليسا لأصالة أن تكون السنة الجديدة جيدة لها، وتمحي كل الحزن الذي عاشته وتعوضها بكثير من السعادة والأمان، “كل عيد وإنت بخير”.

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، في 9 أبريل الماضي، خطوبة ابنتها شام، كاشفةً عن بعض من صفات الشاب بأنه ذو أخلاق حميدة ومهذب ويخاف من الله.

وقالت أصالة في تدوينة أرفقتها بصورة ابنتها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”: “لأني مابخبي عنكم معلومه وبعتقد أي خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجوده، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذب وأهمّ شي بيخاف من الله”.

وأكّدت أصالة أن سبب انشغالها بالفترة الأخيرة هو بسبب التحضير لخطوبة شام، وقالت: “وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤولياتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب”.

وتابعت قائلة: “عندما يكون فيه شي جديد أنا رح خبركم عنه”، طالبة من جمهورها “الدعاء لأحمد وشام أن يعيشوا حياة طيبه نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّه حلوة نظيفة”.

وكانت قد ظهرت الفنانة أصالة نصري فى حفل المطرب هاني شاكر، بمناسبة افتتاح ابنه لمشروع جديد بالتجمع الخامس، برفقة عدد من أبرز النجوم.

حيث شمل الحضور ايضا الفنانة إلهام شاهين، وسميرة سعيد، وهالة صدقى، وهانى رمزى وزوجته، والإعلامية بوسى شلبى وعدد آخر من الأصدقاء.

ووجهت للفنانة أصالة توضيح حقيقة زواجها من رجل أعمال سكندرى، التى انتشرت العديد من الأنباء حول صحة الخبر، ولكن المطربة اكتفت بالصمت دون تأكيد الشائعة أو نفيها.

هذا وقد أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه، بأى شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل.

وفي السياق ذاته، أنتشرت مؤخراً صورة للمخرج طارق العريان، زوج أصالة السابق مع حبيبته في إحدى المناسبات ونشرت الصورة الممثلة المصرية نسرين أمام.

حيث أعادت أصالة نشر الصورة على حسابها والتعليق عليها واصفة إحساسها الصادم الذي شعرت فيه،خصوصا بعد الصراع الذي عاشته الفنانة السورية ​نتيجة انفصالها عن زوجها المخرج الفلسطيني ​طارق العريان​.

وعلقت أصالة عن الصورة قائلة: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ ..

وتابعت أصالة:”والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران .. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب “.

وأكملت:” سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري”.

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