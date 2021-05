مسؤول إماراتي يدعو الدول العربية للقضاء على حركة حماس

دعا نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، الدول العربية إلى القضاء على حركة حماس، معتبراً الأخيرة “صناعة إسرائيلية لعرقلة حل القضية الفلسطينية”.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إن “إسرائيل هي التي زرعت حركة حماس في قلب منظمة التحرير، لتجعلها المشكلة لحل القضية الفلسطينية”.

ورأى خلفان، أن “إسرائيل تحتاج إلى حركة حماس، من أجل أن تدفع عنها تهم العالم الموجهة إليها بالعنصرية”.

وأضاف: “لو قضت إسرائيل على حركة حماس لقضت على المبرر بعدم قيام الدولة الفلسطينية (على مسؤوليتي)”.

واعتبر نائب رئيس شرطة دبي، أن “قيادات حركة حماس، الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال الجولة الحالية من التصعيد العسكري حول غزة هم (غلابا مخدوعون)، مشيراً إلى أن “قادة حماس، المصنوعين إسرائيلياً، فهم يبقون باستمرار”.

كما رجح الفريق ضاحي خلفان، وقوف الإخوان المسلمين، وراء حركة حماس، واصفاً الجماعة بأنها “خيار إيراني وخيار إسرائيلي”، وبالتالي: “فعلى العرب القضاء على حركة حماس”.

وارتفع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطّاع غزة، إلى 139 شخصاً منهم 39 طفلاً و22 امرأة، وذلك بحسب ما أعلنه الدفاع المدني في القطّاع، اليوم السبت.

وقال الدفاع المدني إن عدد الضحايا ارتفع جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

كما أشارت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مسجد. في حين قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يتحرى صحة هذا الخبر.

ولقي 13 فلسطينياً مصرعهم، بينهم 8 أطفال وسيدتين، فجر اليوم، وأصيب آخرون في سلسلة غارات، استهدفت قطاع غزة.

وارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة، حيث قصفت منزلاً فوق رؤوس ساكنيه.

وتسبب القصف الإسرائيلي بمقتل 10 فلسطينيين بينهم 8 أطفال وامرأتان، وصلوا مستشفى “الشفاء” عبارة عن أشلاء متناثرة، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حطب” بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

إلى ذلك، أقرّ الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة، وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها إسرائيل اعتراض طائرة من دون طيار منذ بدء معارك غزة، فيما ارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 119 قتيلاً. وصرح الجيش الإسرائيلي “اعترضت الدفاعات الجوية قبل قليل طائرة بدون طيار أخرى خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى اسقاطها”.

