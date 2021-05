بتهمة تهريب البشر.. اليونان تحكم على صومالي بالسجن 146 عاماً

أصدرت محكمة يونانية، حكماً على طالب لجوء صومالي يقضي بالسجن 146 عاماً بتهمة تهريب البشر، لقيادته قارباً مطاطياً يحمل لاجئين أثناء رحلتهم إلى اليونان.

وجاء في تقرير للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، أمس، إن اللاجئ الصومالي يدعى (محمد)، وعمره 27 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال، حاول الفرار من تركيا إلى اليونان، على متن قارب مطاطي مع 33 شخصاً آخر، في ديسمبر الماضي.

وأضاف التقرير، أن القارب انقلب بالقرب من جزيرة ليسفوس وغرق اثنان من ركابه، بينما أنقذ خفر السواحل اليوناني الباقين، بمن فيهم (محمد).

وبعد نجاته من هذه الرحلة المأساوية، أُلقي القبض على (محمد) لقيادته القارب ووُجهت إليه تهمة “النقل غير المشروع لمواطني دول العالم الثالث إلى الأراضي اليونانية”، (تهريب البشر) من قبل السلطات اليونانية، وتعريض حياة الآخرين للخطر والتسبب في وفاة شخصين.

وأوضح التقرير وفقاً للناجين، أن (محمد) حاول إنقاذ حياة الجميع عندما تعرض قاربهم للخطر، ولكن بموجب قانون الهجرة الصارم في اليونان “مجرد لمس العجلة يكفي للحكم عليه بالسجن لسنوات عديدة بصفته “مهرباً”، بحسب المحامين الذين يمثلون محمد.

وجرت المحاكمة بعد أسابيع من الحكم بالسجن لمدة 52 عاماً وغرامة 242 ألف يورو للاجئ سوري، الذي قدم مع زوجته وثلاثة أطفال، بتهمة “الدخول غير القانوني” و “المساعدة في الدخول غير القانوني” إلى اليونان.

وهو ثاني حكم يصدر بحق لاجئين في اليونان بتهمة تهريب البشر خلال مدة أقل من شهر.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الهجرة واللجوء في اليونان، إن عدد طالبي اللجوء في الجزر انخفض إلى أقل من عشرة آلاف شخص، في حين انخفض العدد الإجمالي للاجئين في جميع أنحاء البلاد بنسبة 40%، منذ عام 2015.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أمس، أن “تخفيض عدد طالبي اللجوء إلى أقل من عشرة آلاف شخص في الجزر اليونانية، هو دليل على التخفيض الحقيقي لعبء الهجرة في المجتمعات المحلية، ويظهر أننا نعمل في الاتجاه الصحيح”.

وانخفضت تدفقات الوافدين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 بنسبة 73%، مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، في حين انخفضت الطلبات المعلقة لخدمة اللجوء في عام واحد بنسبة 41%.

واستضافت الجزر اليونانية 11 ألفاً و434 طالب لجوء، بحسب إحصائيات صادرة في أبريل 2021، بينما كانت أعدادهم في أبريل 2020 تبلغ نحو 38 ألفاً و284 شخصاً.

