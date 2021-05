سيارات إسعاف مصرية تصل معبر رفح لنقل الجرحى الفلسطينيين

وصل اليوم السبت، الى معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، 10 سيارات إسعاف مصرية، لنقل الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وفي هذا الشأن، أعرب السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، عن شكره للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية والجهات المعنية.

هذا وخصصت مصر ثلاثة مستشفيات مصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم، وهي “العريش” و”بئر العبد” و”الإسماعيلية”.

من جانبها، شكلت السفارة الفلسطينية بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

وفي السياق، قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء المصريين، إن 1200 طبيب سجلوا بياناتهم على موقع النقابة؛ للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة، منذ مساء أمس وحتى الآن.

وبحسب بيان نشرته نقابة الأطباء المصريين، سيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء الذين أبدوا رغبتهم في التطوع بالسفر إلى غزة، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر.

وفي السياق، كشفت مصادر مصرية وفلسطينية رفيعة المستوى أن وفدا أمنيا مصريا وصل قطاع غزة حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع قادة الفصائل الفسطينية.

وستجري هذه المشاورات للتوصل الى اتفاق تهدئة ووقف إطلاق نار متبادل مع الجانب الإسرائيلي.

مشيرة إلى أن الوفد المصري سيلتقي بعد ظهر اليوم قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يواصل الوفد المصري اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي لبحث كيفية التوصل لوقف إطلاق النار.

كما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد الثلاثاء، أن مصر تحركت بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس.

وقال شكري: “لكننا لم نجد الصدى اللازم “، مشيرا إلى أن مصر مازالت تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس.

