أوضح الفنان المصري هاني رمزي الفرق بين مسرحية “أبو العربي” التي يتم عرضها خلال الفترة الحالية وبين الفيلم الذي حمل نفس الاسم وعرض قبل سنوات.

وقال هاني رمزي إن مسرحية “أبو العربي” ليس لها أدنى علاقة مع الفيلم ولكن الرابط الوحيد بينهما الطابع الكوميدي، متمنيًا أن تنال رضا وإعجاب الجمهور، حسبما أفادت (اليوم السابع).

ويرافق هاني رمزي في بطولة مسرحية “أبو العربي” كل من حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحي وعمرو عبد العزيز وداليا البحيري وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وتعد هذه المسرحية بمثابة العودة بعد قترة طويلة إلى خشبة المسرح بالنسبة للفنان هاني رمزي، حيث قدم آخر عرض مسرحي في العام 2003 عبر مسرحية “كده أوكيه”.

وعن أسباب تأخر عرض فيلم “نيزك الدكروري” قال رمزي إن الفيلم بحاجة إلى أموال كبيرة بسبب الجرافيك العالي جدًا، مما يصعب تنفيذه حاليًا، لافتًا إلى أن أحداث الفيلم متعلقة بالفضاء الخارجي بطريقة كوميدية.

ولفت النجم المصري بأن ابنه شادي الذي بدء يخطو خطواته الأولى في عالم الفن، هو خريج مسرح الجامعة الأمريكية، حيث عمل كمخرج مساعد في العديد من الأعمال آخرها فيلم “قسطي بيوجعني”.

وقال رمزي إنه حاول بقدر الإمكان إبعاد ابنه عن العمل في مجال الفني نظرًا لصعوبة هذا المجال، مشيرًا إلى مشاركة ابنه في إخراج عدد من الإعلانات وعمل أيضًا مع المخرج عمرو عرفة.

وفي الآونة الأخيرة وبعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ترشح عدد من المشاهير للانتخابات واسم هاني رمزي من بينهم.

وأكد الفنان المصري هاني رمزي أن الأنباء الواردة عن ترشحه عارية عن الصحة وفيها لغط.

حيث قال الفنان رمزي أن شقيقه الدكتور إيهاب رمزي هو من ترشح لانتخابات مجلس النواب وقال بأنه يمتلك خبرة كبيرة في العمل النيابي كونه كان عضو مجلس نواب سابق وهذا ما أثار اللغط لدى المتابعين حول ترشحه.

وعن الفنانين المتقدمين إلى الانتخابات النيابية المصرية فقد بقيت الفنانة هند عاكف الوحيدة من الوسط الفني في الانتخابات بعد أن سحب ابراهيم عبد القادر أوراق ترشحه، بحسب ET بالعربي.

The post هاني رمزي يوضح الفرق بين مسرحية “أبو العربي” والفيلم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ