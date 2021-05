الجيش الإثيوبي يعلن تدمير قوة عسكرية تسللت من السودان

قال الجيش الإثيوبي إنه استطاع تدمير قوة عسكرية كبيرة تسللت إلى داخل البلاد عبر الحدود مع السودان، مشيرًا إلى أنه يشتبه أنها تنتمي إلى قوات حزب إقليم التيغراي المشتعل.

وأوضح العميد ركن تيسفاي أياليو، أن الجيش الإثيوبي تمكن من صد القوة القادمة من السودان وتدميرها، حيث تضم 302 فردًا جاءوا عبر قرية حميرة الواقعة غرب تيغراي، حسبما أفادت (الشرق الأوسط).

وأبان: “مات جزء من هذه القوة جراء العطش فيما تم إلقاء القبض على عدد منهم وهنالك من رفضوا الاستسلام وتم القضاء عليهم”.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي يعاني إقليم التيغراي من اضطرابات أمنية، نتيجة تمرد “جبهة تحرير تيغراي” التي تطالب بالانفصال وتقود أعمال عسكرية ضد الحكومة.

ومضى تسفاي في القول: “إن القوة العسكرية التي تم تدميرها يقودها عدد من الضباط القدامى في قوات الدفاع الإثيوبية ومقرهم في الولايات المتحدة، الذين تحولوا إلى خونة للبلاد وهنالك مجموعة أخرى مستقرة في الخرطوم”.

وكشف عن وجود اتفاق عسكري بين “جبهة تحرير شعب تيغراي” وعدد من قادة الجيش السوداني يعملون في السر مع ضباط سودانيين وأعداء للبلاد، حسب قوله.

وقال إن تمكن الجيش الإثيوبي من تدمير قوة عسكرية قادمة السودان يعد بمثابة الانتصار الكبير للقوات المسلحة والبلاد.

تجدر الإشارة أن الخرطوم شددت في أكثر من مناسبة على عدم ارتباطها بأي قوة تابعة لإقليم التيغراي.

وقبل ايام اتهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية حكومة أديس أبابا، بارتكاب إبادة جماعية ضد شعب تيغراي.

وفي أول تعليق علني له منذ بدء الحرب في إقليم تيغراي قبل ستة أشهر، قال أبون ماتياس إن الحكومة تعمل ليل نهار لتدمير المنطقة، حسبما أفاد (بي بي سي عربي).

وقال ماتياس، وهو نفسه من شعب تيغراي، في تسجيل فيديو أرسله مع صديق له إن محاولاته السابقة للتحدث قد “خُنقت وخضعت للرقابة”. وأعرب عن أسفه لتدنيس الأديرة الأرثوذكسية القديمة، وقال إن المذابح ارتكبت في أراضي الكنائس.

وقال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، الذي كان يتحدث باللغة الأمهرية، في مقطع فيديو مدته 14 دقيقة: “إنهم يعملون ليل نهار لتدمير تيغراي. ويأخذون قسطا من الراحة عندما يتعلق الأمر بتدمير شعب تيغراي”.

وأضاف: “هناك عمليات قتل في جميع أنحاء تيغراي. إنهم يستهدفون إزالة هذا الشعب من فوق سطح الأرض”.

وفي التسجيل المرئي، وصف أبون ماتياس ما يجري بأنه “مذبحة للناس، لا سيما قتل الأبرياء”.

