إسرائيل تدمر برجا في غزة يضم مكاتب لوكالات إعلام عربية وعالمية

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، برج الجلاء في قطاع غزة والذي يضم مكاتب لعدد من الوكالات الإعلامية العربية والعالمية.

من جهتها أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن طائرات الاحتلال استهدفت برج الجلاء الذي يضم مقرّ شبكة الجزيرة في غزة بسلسة غارات أدّت إلى انهياره بالكامل.

لاحقا، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن المبنى الذي جرى تدميره “يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس”، وأنه “توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية”، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أنه قبل الغارة حذّر الجيش الإسرائيلي “المواطنين الذين تواجدوا داخل المبنى ومنح إياهم الوقت الكافي لإخلائه”، بينما نقلت قناة “الجزيرة” تصريحات عن صاحب المبنى، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي رفض إعطاء مهلة للصحفيين لإخلاء المبنى.

وفي السياق، أقر الجيش الإسرائيلي، أمس، بتدميره لمنازل تابعة لثلاثة قياديين في الجناح العسكري لحركة حماس بقطاع غزة، فيما تواصل الدبابات والمدفعية الإسرائيلية قصفها عدة مناطق بالقطاع، بزعم تدمير “شبكة الأنفاق”، وذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الفصائل الفلسطينية المستوطنات المحاذية لغزة بالصواريخ.

حيث أوضحت مصادر محلية، أن إسرائيل استهدفت بيوت مروان عيسى، وعدنان عيسى، وأيمن نوفل، وهم قياديون في الذراع العسكرية لحركة حماس.

وصرح الجيش الإسرائيلي إن غاراته استهدفت أيضا خلية تابعة لـ”حركة الجهاد” شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى مقر الشرطة البحرية بدير البلح في غزة. كما تم قصف منزل في مخيم البريج، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما ذكرت مصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي، قصف عدة أهداف بمنطقة خان يونس جنوبي غزة، بالإضافة إلى مواقع شمال شرقي القطاع.

في الأثناء، تواصل الدبابات والمدفعية الإسرائيلية، قصفها عدة مناطق في غزة، بزعم تدمير شبكة الأنفاق داخل القطاع، وذلك عقب حشد إسرائيل قواتها على طول الحدود، واستدعاء نحو 9 آلاف جندي احتياطي.

و أقر مراسل ل”سكاي نيوز عربية” في غزة، بإطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، و مستوطنة كريات ملاخي.

كما تعرضت مناطق ايرز وزكيم ونحال عوز الإسرائيلية الموجودة في غلاف غزة، إلى قصف بقذائف الهاون. وقد دوت أيضا صافرات الإنذار في مستوطنات العين الثالثة وكيسوفيم.

وبعد أن طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مستوطنات بغلاف غزة بدخول الملاجئ، سمح لسكان غلاف غزة الذين يعيشون على مسافة 4 كلم من حدود قطاع، بمغادرة الملاجئ، لكن شرط البقاء بالقرب منها.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض دفاعاته الجوية، طائرات مسيرة، خرقت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من القطاع.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن بعض قادة الجيش يدعمون قرار إنهاء العملية العسكرية على غزة بعد الضربات التي تلقتها حماس.

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