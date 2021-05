قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد إن وقت التغيير في ريال مدريد إذا حان فسيكون ذلك من مصلحة الجميع، مؤكدًا على أأنه لم يشر في أي وقت إلى عزمه مغادرة النادي.

وأكد زيدان أن ما يشغل باله وجميع اللاعبين هذه الأيام هو التركيز فقط على آخر جولتين في الدوري الإسباني حيث سيواجه أتلتيك بيلباو يوم غدٍ الأحد لحساب الجولة 37 من عمر الليجا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة قال زيدان اليوم السبت إنهم سيسعون غلى تقديم مباراة جيدة كما هو الحال في أب مباراة، لافتًا إلى عدم تغيير أي شيء، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وعن الإصابة التي لحقت نجم الفريق توني كورس، أكد زيدان بأنه على الرغم من كل ما حدث إلا أنهم لم يتوقفوا عن العمل بجد، وأنه يفتخر دومًا بنجوم فريقه.

وبخصوص مشاركة هازارد وراموس في مباراة تشلسي والتي تسببت في إحباط عدد من اللاعبين، أبدى المدرب الفرنسي تفهمه لجميع لاعبي ريال مدريد لأنهم يسعون للمشاركة ومساعدتنا.

أما عن مستقبله والأنباء التي ترددت بخصوص مغادرته الفريق، قال إنه يشعر بأنه رجل ممل، لأنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل وكل ما يشغله حاليًا هو مباراة الغد.

وألمح المدرب إلى إمكانية مغادرة ريال مدريد بقوله إن الفترة القادمة يمكن أن يحدث فيها أي شيء، وأنه لا يهتم بالماضي أو المستقبل.

وفي وقت سابق عاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إلى حسابات يوفنتوس في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، فإن يوفنتوس جعل زيدان، هدفه الأول لخلافة أندريا بيرلو على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، بالإضافة إلى تدهور نتائج السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك الكثير من الشكوك حول مصير زيدان مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها المدرب الفرنسي بتدريب فريقه السابق (يوفنتوس)، حيث سبق أن حاول السيدة العجوز، التوقيع مع زيدان، عقب رحيله عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى.

The post زيدان: وقت التغيير في ريال مدريد سيكون من مصلحة الجميع appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ