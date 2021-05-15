وزير الخارجيّة المالطي : نعمل مع شركائنا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

فاليتا 15 مايو 2021 (وال)- أكد وزير الخارجية المالطي “إيفاريست بارتولّو” أنّ حكومة بلاده تواصل العمل مع شركائها لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

كما أكّد “بارتولّو” في بيان للخارجية المالطيّة دعم فاليتا الكامل للعمليّة الانتقالية، والتزامها بأن تكون ليبيا دولة موحّدة.

وأشارت الخارجية المالطية، أنّ ذلك جاء خلال اجتماع الوزير المالطي عن بعد، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية “فيليب تي ريكر”، حيث ناقشا أيضاً التحدّيات المتعلقة بالهجرة غير النظاميّة. (وال)

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