أكثر من 150 شركة تونسية تشارك في المعرض الليبي التونسي نهاية مايو الجاري في طرابلس

تونس 15 مايو 2021 م (وال)- أعلن في العاصمة التونسية اليوم السبت أن أكثر من 150 شركة ومؤسسة تونسية ذات نشاطات متنوعة، ستشارك في المعرض الليبي التونسي الذي سيقام في الأيام 23 و 24 و 25 من شهر مايو الجاري.

وقال مجلس الأعمال “الأفريقي- التونسي” الذي يرأسه أنيس الجزيري، عبر بيان، إن رغبة هذا العدد من الشركات التونسية، الاشتراك في المعرض وزيارة ليبيا، انما (تهدف لتعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون).

وشهدت العلاقة التجارية في البلدين نشاطا واضحا منذ مطلع العام الجاري نتج عنه زيارة وفد اقتصادي من الغرفة التجارية بمدينة صفاقس خلال فبراير الماضي، بلغت قيمة التبادل التجاري بين تونس وليبيا عام 2020 أكثر من 3 مليار دينار ليبي، وفقا لتصريحات وزير خارجية الوفاق مطلع العام الجاري خلال زيارته لتونس لبحث التعاون في كافة المجالات بين البلدين .

وكان رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، ونائبه عقدا في 26 أبريل الماضي عديد من اللقاءات مع كل من، ميلاد شقلوف، المدير العام لجهاز تطوير المراكز الإدارية، وسامي العبش، رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وأحمد أبو دربالة، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لتحضير ورشة مهمة حول مشاريع الإسكان والبنية التحتية المبرمجة وخاصة بلورة رؤية مشتركة لإحياء تجارة العبور، و تهيئة المنافذ، والطرق اللوجستية نحو أفريقيا جنوب الصحراء.(وال)

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