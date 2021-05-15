القوات البحرية التونسية تجري تمرين عسكري مشترك متعدد الأطراف بمشاركة ( 12 ) دولة

تونس 15 مايو 2021 ( وال )- تجرى بعرض السواحل الشمالية التونسية بداية من 16 إلى 28 مايو الجاري تمارينات عسكرية بحرية متعددة الأطراف بمشاركة ( 12 ) دولة .

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري المتعدد الأطراف “phoenix express 21” تصل اليوم السبت إلى البلاد .

وأضافت أن هذا التمرين سيكون بالشراكة مع القيادة الأمريكية لإفريقيا بمشاركة 04 بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر و05 بواخر عسكرية أجنبية و130 ضابط ملاحظ ينتمون لأثنى عشر دولة شقيقة وصديقة وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكيا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

ويتضمن التمرين تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.

ولضمان عوامل نجاح هذا التمرين في ظل الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد، تم إعداد بروتكول صحي خاص بالتمرين للتوقي من انتشار فيروس كورونا. (وال)

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