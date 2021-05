حسن شاكوش يعلن تضامنه مع فلسطين بتأجيل “حبيبتي”

كشف مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش عن تأجيل طرح آخر أعماله الغنائية “حبيبتي” وذلك بسبب رفضه للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، معلنًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وعبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كتب حسن شاكوش: “تم تأجيل كليب حبيبتي تضامنا مع فلسطين”، حسبما أفاد موقع (البوابة) المصري.

كليب “حبيبتي” الذي أعلن عن تأجيله شاكوش، تشاركه فيه الفنانة المصرية ياسمين رئيس، حيث لم يوضح مطرب المهرجانات عن المواعيد الجديدة لطرح الأغنية.

بدوره أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تبرعه بكامل عائدات أغنيته الجديدة، التي يطرحها اليوم الأربعاء، لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر محمد رمضان صورة من كليب أغنيته “ڤيرساتشي بيبي” عبر حسابه في موقع “فيسبوك” وعلق فيها: “إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال”.

وتأتي خطوة رمضان تضامنا مع الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس وتهديد أهالي الحي بالتهجير، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، أعلن الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة بكل اللغات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الأخيرة بباحة القدس.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه بموقع “فيس بوك” :”أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع.. قريباً بإذن الله”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وكان عدد كبير من النجوم في العالم العربي تضامنوا مع الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح، في فلسطين، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار “انقذوا حي الشيخ جراح”.

والنجم محمد هنيدي كان من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح”.

كما أعرب فنانون ومشاهير ورياضيون عرب وأجانب عن تضامنهم ودعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني، منددين بالإخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

