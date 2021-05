المتحدث باسم حماس لضابط إسرائيلي: أنا أهددك وأهدد من هو أعلى منك

دار حوار بين محمد حمادة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مع ضابط استخبارات إسرائيلي عبر الهاتف، حيث وجه فيه حمادة تهديدًا قويًا للضابط الإسرائيلي.

ووفقًا لـ(الجزيرة مباشر) فإن الحوار بدأه ضابط الاستخبارات الإسرائيلي بالقول: “أنت تحرض الناس في القدس، وستدفع ثمن ذلك غاليًا”.

فما كان من المتحدث باسم حماس أن رد عليه بالقول “انظر لكل زاوية في السماء”، فقال الضابط متسائلًا “أنت تهددني؟”، فأجابه حمادة “نعم أنا أهددك وأهدد أهلك ومن هو أعلى منك”.

وكان محمد حمادة ضمن الأسرى المقدسيين، حيث تم إبعاده إلى قطاع غزه بعدما أفرج عنه ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي شاليط، وبعد تفجر الأحداث مؤخرًا تم تعينه كمتحدث باسم حركة الجهادي الإسلامي “حماس” في القدس.

وجاءت تهديدات المتحدث باسم حماس في الوقت الذي أطلقت فيه المقاومة الفلسطينية مجموعة صواريخ صوب تل أبيب، مما أصاب المستوطنين بالهلع فهرعوا للاختباء داخل المخابئ.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن قذيفة صاروخية ضربت إحدى المباني السكنية الواقعة في ضاحية رامات جان التجارية، أسفرت عن مقتل رجل خمسيني.

وأفادت حماس بأن رشقات الصواريخ التي أطلقتها جاءت كرد على الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية الأمسية الماضية على مخيم بقطاع غزة استشهدت على إثرها امرأة وأربعة من أطفالها.

في الأثناء كشفت الأمم المتحدة أن حوالي 10 آلاف فلسطيني نزحوا من قطاع غزة في أعقاب العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وفي بيان نشرته المنسقة الإنسانية الأممية، لين هاستينجز، أن “تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية”. بحسب “معا“

وأضاف البيان: “يتخذ هؤلاء من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مأوى لهم في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، ولا تتيسر لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على المياه والغذاء والخدمات الصحية”.

وتابع البيان أنه ينبغي للاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية أن تسمح على الفور للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بإدخال الوقود والغذاء واللوازم الطبية ونشر العاملين في المجال الإنساني، مؤكدا ضرورة “التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وكررت هاستينجز الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة “لإنهاء التصعيد ووقف الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل فورا. لقد فقد عدد كبير جدا من المدنيين أرواحهم أو أصيبوا بجروح.”

