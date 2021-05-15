الصحة الفلسطينية في غزة: 145 قتيلا بينهم 41 طفلا منذ بدء هجمات الاحتلال

غزة 16 مايو 2021 (وال) -أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة ، مساء أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الاحتلال الصهيوني على القطاع، إلى (145 ) قتيلا منهم ( 41 ) طفلا، و(23) سيدة.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، أن الهجمات خلفت أيضا ( 1100 ) جريح، منهم ( 313 ) طفلا، و(206) سيدات، موضحا أن من هذه الحالات ( 38 ) إصابة شديدة الخطورة، و( 248 ) حالة متوسطة.

ونقلت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية عن القدرة قوله” إن قوات الاحتلال لا يزال يمعن في استهداف المدنيين العزل الآمنين في منازلهم، بأشد أنواع الأسلحة فتكا وتمزيقا لأجساد الأطفال والنساء، وتشريد المئات منهم في مشهد يتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين والذي يصادف أمس السبت”.

وأضاف: “تابع العالم أجمع فجر أمس السبت، جريمة مخيم الشاطئ والتي ارتقى فيها ( 10) مواطنين من عائلة أبو حطب والحديدي، والتي راح ضحيتها الأم و(4 ) أطفال في كل من العائلتين”.(وال غزة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال