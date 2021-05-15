شكري يبحث هاتفيا مع الحريري التصعيد الأخير في فلسطين

القاهرة 16 مايو 2021 0وال) -بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفيا أمس السبت، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصرلإنهائها.

وتناول الطرفان في مباحثاتهما أيضا الوضع المتأزم في لبنان، وجهود الحريري في تشكيل حكومة قادرة على الخروج بالبلاد من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد شكري للحريري، حرص مصر على التنسيق مع القيادات السياسية اللبنانية “من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم”.(وال القاهرة) س خ.

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