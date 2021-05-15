داعش يتبنى تفجير داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

كابول 16 مايو 2021 (وال) -أعلن تنظيم “داعش”، أمس السبت، مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل ( 12 ) مصليا، وإصابة أكثر من ( 20 ) آخرين.

وجاء إعلان التنظيم عن تبني الهجوم في بيان نشرته إحدى قنواته على تطبيق “تلغرام”.

يذكر أن الانفجار وقع في اليوم الثاني من وقف إطلاق نار، يستمر ثلاثة أيام أعلنته حركة “طالبان” والحكومة الأفغانية، وذلك بمناسبة عيد الفطر.(وال كابول) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال