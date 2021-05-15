ردا على مجزرة مخيم الشاطئ …الفصائل الفلسطينية تطلق هجوما على مناطق في تل أبيب

غزة 16 مايو 2021 (وال) -نفذت الفصائل الفلسطينية، أمس السبت، هجوما بعشرات الصواريخ على مناطق في تل أبيب، وقالت إنه رد على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

وأعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام” قصفها قبل قليل منطقة مغتصبة “موديعين” غرب رام الله، وصرحت بأن ذلك “إهداء لأرواح شهداء الضفة المحتلة وانتقام لدمائهم”.

وقالت: “نوجه الآن ضربةً صاروخية لأسدود، بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين”.

في الأثناء أطلقت قوات الإحتلال صفارات الإنذار في تل أبيب، كما دعا سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

كما أن صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقطت في محيط مطار بن غورين.(وال غزة) س خ.

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