الأمم المتحدة تنفي انخفاض عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا وتحذر من أنشطة الشحن الجوي المجهولة في ليبيا

نيويورك 15 مايو 2021 ( وال )- نفى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن، أي انخفاض في عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، وخصوصًا في وسط البلاد.

وأضاف التقرير، بحسب ما نقلت وكالة فرانس براس، “ بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت -الجفرة في وسط ليبيا، فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية.

وقال ” غوتيريش ” رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في ليبيا “

وأضاف الأمين العام في التقرير، وفق الوكالة “أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد“.

ودعا ” غوتيريش ” إلى ضرورة إحراز تقدم على أصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 .(وال)

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