قيادة الجيش السوداني تقدم المشتبه بتورطهم في قتل المتظاهرين

قدمت قيادة الجيش السوداني، قائمة تضم أسماء منسوبيها المشتبه بتورطهم في الأحداث التي أودت بمقتل متظاهريين الثلاثاء الماضي، أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وتسلم النائب العام، امس السبت، القائمة المقدمة من قيادة الجيش السوداني، بعد تحقيق داخلي في مقتل المتظاهرين خلال اعتصام في الخرطوم في 11 مايو الحالي، كان يطالب بمحاسبة المسؤولين عن فض اعتصام القيادة العامة عام 2019، الذي أوقع عشرات القتلى.

والثلاثاء الماضي، تجمّع متظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، لكن قوات الأمن فرقتهم بالقوة، ما أوقع قتيلين وأجّج غضب المتظاهرين.

والسبت أوردت وكالة السودان للأنباء(سونا) نقلاً عن بيان للجيش أنّ “الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، قام بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق لتاج السرّ علي الحبر، النائب العام لجمهورية السودان، وذلك ببيت الضيافة في الخرطوم مساء اليوم السبت”.

وتضمّنت النتائج “قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، ايذاناً بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية، تأكيداً للشفافية وصوناً للحقوق، وحرصاً على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين”، وفق بيان الجيش.

وكان اعتصام القيادة العامة نُظّم في السادس من أبريل 2019 للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، والذي أطيح في أبريل (نيسان) 2019.

واستمر الاعتصام أسابيع عدة بعد سقوط البشير، لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وفي يونيو (حزيران) 2019، فضّ أشخاص بلباس عسكري بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياماً عدة وأوقعت 128 قتيلاً على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.

ونفى المجلس العسكري الذي كان في حينه يتولّى الحكم أن يكون قد أعطى توجيهات بفضّ الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.

تم تشكيل حكومة فترة انتقالية في السودان، بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين، وتعهدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن فضّ الاعتصام بالقوة.

وفي نهاية العام 2019، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقاً مستقلاً لا يزال جارياً حول مقتل متظاهرين.