جنوب دارفور .. حمدوك يرسل تعزيزات عسكرية على خلفية اشتباكات مسلحة

وجه عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء السوداني ، بإرسال وحدات دعم عسكري إلى محمية الردرم في ولاية جنوب دارفور على خلفية مقتل عنصرين من الشرطة .

حيث نقلت روسيا اليوم عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بيانها الذي أورد فيه ما يلي : ” وجه حمدوك بإرسال المزيد من قوات الشرطة إلى ولاية جنوب دارفور وذلك لتعزيز الوجود الشرطي ولزيادة التعاون مع القوات الأمنية الأخرى لحفظ الأمن والاستقرار في أعقاب تكرار الحوادث الأمنية “.

و أوضح البيان أنه ” مؤخراً شهدت الولاية جملة من الحوادث كان آخرها الهجوم الغادر من عصابات المخدرات بأحراش محمية الردوم منطقة سنقو بولاية جنوب دارفور على قوات الشرطة والتي استشهد على إثرها عدد من أفراد الشرطة الشرفاء”.

و اتخذ حمدوك هذا القرار بالتنسيق مع موسى مهدي، والي جنوب دارفور ، وزير الداخلية ، عزالدين الشيخ، للحد من الظواهر السلبية ، على حد وصفه .

و بدوره أشار مهدي إلى أن عددا من المشتبه فيهم وقعوا في قبضة الشرطة و القوات الأمنية ، مؤكداً عزم الحكومة القضاء على الانفلات الأمني في المنطقة .

السودان.. الكشف عن المتورطين من الجيش في أحداث 29 رمضان

أكدت مصادر مطلعة في السودان بأن القوات المسلحة قامت بإيقاف منسوبيها المتورطين في أحداث إفطار 29 رمضان الماضي، والتي راح ضحيتها مواطنان وجرح 38 آخرون.

وأوضحت المصادر بأن القوات المسلحة أوقفت 92 من أفرادها المشتبه فيهم بأن لهم علاقة بالحادث الذي أحدث ضجة واسعة في السودان، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).

وتم عقد اجتماع داخل مقر القيادة العامة بالخرطوم، حضره مسؤولين كبار بالدولة، يتقدمهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، بالإضافة للنائب العام ووزير الدفاع.

كما قام النائب العام في السودان باستلام نتائج التحقيقات النهائية التي باشرت فيها القيادة العامة للقوات المسلحة بخصوص أحداث 29 رمضان.

وقالت تلك النتائج إن هنالك 7 أفراد من الجيش متهمين بإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين من الأسلحة التي في عهدتهم، على أن يتم تسليمهم إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من المدنيين بشبهة ارتباطهم بخصوص أحداث 29 رمضان، حيث ستبدأ النيابة العامة مباشرة عمليات التحري والتحقيق مع المتهمين قبل مثولهم للمحاكمة.

The post جنوب دارفور .. حمدوك يرسل تعزيزات عسكرية على خلفية اشتباكات مسلحة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ