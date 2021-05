بئر السبع تنال نصيبها من صواريخ المقاوم الفلسطينية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس استهدفت مدينة بئر السبع المحتلة بـ 12 صاروخ ، فجر اليوم الأحد .

حيث أوضحت الهيئة الإسرائيلية للبث أن كتائب القسام أطلقت ،فجر اليوم الأحد ، 12 صاروخاً من قطاع غزة على منطقة بئر السبع ، دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار .

و على حد زعهما فإن 7 من صواريخ المقاومة سقطت على مناطق مفتوحة، بينما 5 منها تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ، وفقاً للأناضول .

و نوهت أيضاً إلى أن صافرات الإنذار انطلقت مرتين خلال فترات قصيرة ،حالها حال باقي المدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي .

هذا و كانت قد أعلنت حركة حماس استهدافها لمدنية بئر السبع برشقات صاروخية ، رداً على الهجمات الأخيرة على المواطنين أبناء غزة .

ويوم أمس السبت ، ارتفع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطّاع غزة، إلى 139 شخصاً منهم 39 طفلاً و22 امرأة، وذلك بحسب ما أعلنه الدفاع المدني في القطّاع .

وعلى ذلك ، قال الدفاع المدني إن عدد الضحايا ارتفع جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

كما أشارت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مسجد. في حين قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يتحرى صحة هذا الخبر، بحسب موقع “RT”.

ولقي 13 فلسطينياً مصرعهم، بينهم 8 أطفال وسيدتين، فجر اليوم، وأصيب آخرون في سلسلة غارات، استهدفت قطاع غزة.

وارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة، حيث قصفت منزلاً فوق رؤوس ساكنيه.

وتسبب القصف الإسرائيلي بمقتل 10 فلسطينيين بينهم 8 أطفال وامرأتان، وصلوا مستشفى “الشفاء” عبارة عن أشلاء متناثرة، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حطب” بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ومن جانبه، أقرّ الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة، وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها إسرائيل اعتراض طائرة من دون طيار منذ بدء معارك غزة .

