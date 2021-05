الصحة الأردنية تسجل 19 حالة وفاة و276 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية في تقريرها اليومي عن تسجيل 19 حالات وفاة و 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الفائتة .

ووفقاً لقناة المملكة قالة الوزارة في بيان لها أنه ” تم تسجيل 19 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9243 “.

كما أضافت أن “عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة وصل إلى 723,345 إصابة ،بعد تسجيل 276 إصابة جديدة بالفيروس المستجد “.

وأردفت الوزارة أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم قد بلغ (824) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (702,834) حالة.

وفي وقت سابق كان قد أقر وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن المملكة تستعد حاليا لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد.

حيث أفاد الهواري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، : “أننا نتجهز للموجة الثالثة من فيروس كورونا من خلال رفع قدرة القطاع الصحي والكوادر الطبية”.

كما دعا الوزير إلى تلقي اللقاحات المضادة لـ”كوفيد 19″، مشيرا إلى أن “الصيف الآمن سنصله من خلال المطاعيم في مطلع يوليو المقبل”.

مؤكدا على أن السلطات الطبية في الأردن لم ترصد أي إصابة بالفيروس المتحور الذي يضرب الهند حاليا.

وأضاف: “قدرتنا هي تطعيم 60 ألف شخص يوميا، وسنصل قريبا إلى مئة ألف شخص يوميا”، مشيرا إلى أن 65 بالمئة نسبة المستجيبين لمواعيدهم ممن تصلهم الرسائل بمواعيد تلقي اللقاحات، والباقي يمتنعون عن التوجه إلى مراكز التطعيم.

وأقر الهواري إن “من يصابون بكورونا محصنون من الفيروس لمدة 3 أشهر”، متحدثا عن “مؤشرات أولية على قدرة اللقاحات على مواجهة سلالة المتحور الهندي”.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن الموجة الثانية كانت أشد من الموجة الأولى بنسبة 30 بالمئة، مبينا أنه “تم الانتقال من الأولى إلى الثانية خلال أسبوعين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية على شكل حزمة واحدة ادت لانحسار الموجة الثانية”.

حيث أوضح أن “الإجراءات الحكومية تحتاج من أسبوعين إلى 3 ليتم تقييمها ورصد آثارها على الحالة الوبائية” في الأردن، مضيفا أنه “لو لم تتخذ الحكومة الإجراءات كانت الحالات ستزيد بنسبة 250 بالمئة”.

مضيفا أن حالات كورونا بدأت تزداد في العديد من دول المنطقة والعالم، رغم انتشار اللقاح بشكل منتظم، وهو ما يدعو للحذر والانتباه.

