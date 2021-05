المقداد: الشعب الفلسطيني ليس غريباً عليه أن يقوم بالمعجزات

أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد ، اليوم الأحد ، أن الشعب الفلسطيني ليس غريباً عليه أن يقوم بالمعجزات وفلسطين هي قضيتنا الأولى والمركزية .

حيث قال المقداد خلال لقاء مع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية،أنور عبد الهادي، أن ” المواجهة مع إسرائيل هي معجزة أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة”.

و أشار إلى أن هذا النضال “كشف عورات المطبعين والمستسلمين، وكشف عورات من يدعون حرية وحقوق الشعوب في هذا المجتمع الدولي الفاشل والمنحاز إلى الأقوى ومن يملك السلاح للأسف الشديد”.

ليضيف أنه “سيأتي اليوم الذي سننتصر به سويا، لأننا نحن في سوريا واجهنا الإرهاب المدعوم من إسرائيل، وأنتم تواجهون الإرهاب الإسرائيلي، ونحن في خندق واحد، ونحن شعب واحد، وفقاً لوكالة روسيا اليوم .

كما أردف أن “سوريا لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع والوطني ونحن مستعدون لأي شيء تطلبه فلسطين، لأن فلسطين هي قضيتنا الأولى والمركزية”.

وفي وقت سابق كان قد صرح وزير الخارجية السوري ،بأن زيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى دمشق بأنها مهمة، وتأتي في وقت دقيق يمر به البلدان والمنطقة .

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قال خلال استقباله ظريف أن “الوضع يتدهور في إطار استهداف هذه المنطقة من قبل القوى الغربية والشعب الفلسطيني الآن يعاني جراء الممارسات الدموية للكيان الإسرائيلي”.

كما أشار إلى أن “استهداف سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان بسبب مواقف هاتين الدولتين من القضية الفلسطينية؛ والدعم الذي يقدم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وبناء الدولة المستقلة”.

هذا وكانت قد أكدت بعض المصادر الحكومية في سوريا وصول محمد جواد ظريف ، وزير الخارجية الإيراني ، إلى العاصمة دمشق للبحث في التطورات الأخيرة في المنطقة.

حيث نقلت وكالة سانا الإخبارية أن ” ظريف وصل صباح اليوم إلى سوريا لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية ” .

و أوضحت أنه سيلتقي بقيادات حركات المقاومة الفلسطينية المقمين في دمشق للنظر في الأحداث الأخيرة التي تجري في القدس و قطاع غزة .

هذا و كان ظريف قد أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد له أن إيران لن تتخلى عن الأقصى.

.

