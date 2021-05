الدولار.. ارتفاع طفيف في السوق الموازي السوداني

يستمر الجنيه السوداني في الهبوط أمام الدولار والعملات الأجنبية الآخرى، في السوق الموازي، في آخر يوم لعطلة عيد الفطر المبارك، اليوم الأحد.

هذا وقد بلغ سرف صرف الدولار في السوق السوداء إلى 411 جنيهاً، مقارنة بـ410 جنيهاً في الأيام الماضية، خلال عطلة العيد، بحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ”.

هذا وقد اقترب سعر الصرف في البنوك المحلية من السوق السوداء، فقد بلغ سعر صرف الدولار في بنك أمدرمان 408 جنيهاً.

أما ببنك فيصل فقد بلغ سعر الصرف 409.199 جنيهاً، في حين بلغ السعر في بنك الخرطوم 406,500 جنيهاً للدولار الواحد.

في سياق آخر، طالب وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، من الشعب السوداني اليوم السبت المزيد من الصبر على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية.

وقال خلال كلمة ألقاها بدار حركة العدل والمساواة في الخرطوم إن النظام السابق أورثهم بلادًا تعاني من الخراب الممنهج المستشري في العديد من القطاعات، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.

وأوضح وزير المالية أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان بسبب التدهور الاقتصادي الذي صاحب فترة النظام البائد والفساد الذي ضرب غالبية القطاعات.

إلا أن جبريل إبراهيم عاد وبشر الشعب السوداني بقرب حدوث انفراجه في الأزمة الاقتصادية بعد إزالة الكثير من العقبات، لافتًا إلى أهمية مؤتمر باريس للاستثمار لكي تحل مشكلة الديون الخارجية.

وألقى بالضوء على أحداث 29 رمضان الأخيرة التي راح ضحيتها مواطنان و38 مصابًا بمحيط القيادة العامة للجيش، مطالبًا الجهات ذات الاختصاص بسرعة الكشف عن هوية الجناة.

من جهته شدد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم بأن مؤتمر باريس للاستثمار الذي سيعقد في باريس يوم الأثنين القادم له أهمية كبيرة، حيث ستعرض فيه الحكومة فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، رافضًا أن يكون المؤتمر بغرض التسول.

وأبان إبراهيم ان بلاده ستقدم عرضًا شاملًا للمشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، منها الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، لكونها مشاريع قابلة للاستثمار في السودان، وفقًا لصحيفة (السوداني).

وأشار الوزير السوداني، أن قضية ديون السودان سيتم طرحها خلال قمة الرؤساء تحضرها دول كبرى على غرار الولايات المتحدة وألمانيا والصين ودول أخرى.

وكشف وزير الاستثمار السوداني عن طرحهم في مؤتمر باريس لمساحة زراعية تقدر بـ 2.5 مليون فدان التابعة لمشروع الجزيرة ستكون معروضة للاستثمار، متوقعًا وجود منافسة كبيرة للاستثمار في الصمغ العربي من قبل شركات عالمية.

